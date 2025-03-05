Bağımlılık gençleri tehdit ediyor

Beykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Psikoloji Programları Başkanı Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, Yeşilay Haftası dolayısıyla değerlendirmede bulundu.
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Yeşilay Haftası kapsamında bağımlılıkla mücadelede bireylere, ailelere ve topluma düşen sorumlulukları vurgulayan Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, teknolojik ve davranışsal bağımlılıkların hızla arttığına dikkat çekerek, “Bağımlılık, günümüzde bireysel bir sorun olmaktan çıkıp toplumsal boyutlarıyla da ele alınması gereken küresel bir tehdit haline geldi” dedi.
Bağımlılık riskiyle en fazla karşı karşıya kalan grubun gençler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Beyazyürek, “Gençler genellikle ergenlik döneminin başlarında bağımlılık yapıcı bir maddeyle tanışabiliyor. Cep telefonu, bilgisayar ve internet kullanımına küçük yaşlarda maruz kalan çocuklar, ilerleyen yıllarda daha büyük bir bağımlılık riskiyle karşı karşıya kalıyor. Aile içinde sağlıklı bir iletişim ortamı oluşturmak, bağımlılığın önlenmesinde kritik rol oynuyor” diye konuştu.
Haber Merkezi