Çiftçiye ‘toprak kalitesini güçlendirin’ uyarısı

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Volkan Bilgili, aşırı yağışlar sebebiyle toprakta meydana gelen kaymak tabakasının bitkinin çıkışına engel olmaması ve verimi düşürmemesi için çiftçileri ekim öncesi toprakta güçlendirme yapmaları yönünde uyardı.

Prof. Dr. Ali Volkan Bilgili, bölgede son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak meydana gelen aşırı yağışlar sebebiyle toprak kalitesi düşük alanlarda ciddi problemler yaşandığını söyledi. Ekim öncesi toprak hazırlığında dikkatli davranılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Bilgili, toprak kalitesini ve sağlığını artırmanın önemine dikkati çekti. Bilgili, üreticilerin başta pamuk olmak üzere sürekli benzer bitkileri yetiştirdiğini ancak toprağı güçlendirmek için bitki zenginliğinin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti. AA

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