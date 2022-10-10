Görme engelliler için cihaz geliştirdi

Erişilebilirlik, büyük bir etkinlik organize ederken üzerinde durulması gereken önemli bir faktör olarak kabul ediliyor. Dünya Kupası için de durum farklı değil. Katarlı yerel bir start-up olan Bonocle, dijital içeriklerin görme engelli bireyler için de erişilebilir olmasını sağlayan bir cihaz geliştirdi.

Braille tekniğini 21. yüzyıla uyarlamak Katar Bilim ve Teknoloji Parkı merkezli Bonocle, görme engelliler için eğlence platformu geliştiren iki mühendislik öğrencisinin buluşu. Şirketin kurucu ortaklarından Abdelrezak Ali bir trafik kazasında elini kırdı ve sonra üniversitesinin özel eğitim merkezinden yardım aldı. Ali, “Görme engelli bireylerle daha fazla etkileşime geçtiğimiz yer orasıydı. Merakım burada başladı. Teknolojiyi nasıl kullanıyorlar? Okul gereçlerine ve belgelere nasıl erişiyorlar? İçeriklere erişirken ve ders çalışmaya başlamadan önce bunları erişilebilir formata çevirecek gönüllü ararken, gündelik hayatta karşılaştıkları zorlukların benzerlerini yaşadım.” şeklinde konuşuyor. Kaynak: Euronews

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