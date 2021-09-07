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7 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

İnternetin hızı, e-ticaret’in hızına yetişemiyor

07 Eylül 2021, Salı 20:30
Açılma hızları 3 saniyeyi geçen alış veriş siteleri, daha başlangıçta müşterilerinin yüzde 53’ünü kaybediyor.

Türkiye’nin ilk para iadeli alış veriş sitesi Avantajix.com’un bin üyesi arasında düzenlediği ankete göre, açılma hızı 1-3 saniye arasında olan alışveriş sitelerini terk etme oranı sıfıra yakın. Açılma hızı 4-7 saniye olan dijital pazarlar ise daha başlangıçta müşterilerinin yüzde 53’ünü kaybediyor. 8 saniye ve üstü açılma hızına sahip sitelerin, müşteri tutma ihtimalleri de yüzde 10’lara kadar düşüyor. 

DÜNYA ORTALAMASININ GERİSİNDEYİZ 

Türkiye’de alış veriş sitelerinin en büyük sorununun internet bağlantı hızlarının düşüklüğü olduğunun altını çizen Güçlü Kayral, şu bilgileri verdi: “E-ticaret sitelerinin açılma hızı konusunda müşteri beklentileri hayli yükseldi. Avantajix.com’un anketinde müşteri beklentisinin 3 saniyeye kadar düştüğünü belirledik. Gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmalarda da aynı sonuçlar çıkıyor. Türk tüketici, gelişmiş ülke tüketicisi gibi hıza büyük önem veriyor. Hız düşüklüğü alışveriş sitelerinden olduğu kadar, müşterilerin internete bağlanma hızından da kaynaklanabiliyor. Maalesef Türkiye’de internet bağlantı hızları dünya ortalamasının çok gerisinde kaldı. Global sosyal medya ajansı We Are Social’ın Temmuz 2021 raporuna göre, Türkiye’de mobil internet bağlantı hızı ortalaması 48.28 Mbps. Dünya ortalaması ise 55,34 Mbps. E-Ticaret devlerinden Çin’de mobil internet bağlantı hızı ortalamasının 159,47 Mbps, ABD’de ise 88,08 Mbps olduğunu söyleyen Kayral, “Sabit internet bağlantı hızında durum daha da vahim. 2021 Temmuz’un da dünya ortalaması 106.61 Mbps’ye kadar yükselirken, Türkiye’de sabit internetin hızı sadece 38,03 Mbps. Neredeyse dünya ortalamasının 3’te bir hızına sahibiz. ABD bu rakam 195,55 Mbps, Çin’de ise 184,28 Mbps.” dedi.

Ankara - Adnan Solmaz

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