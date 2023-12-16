Küresel ısınmaya karşı yenilenebilir enerji kullanılmalı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin azaltılması için yenilenebilir enerji kullanımının artırılması gerektiğini söyledi.

Eroğlu, iklim değişikliğinin dünyada bütün canlıları olumsuz etkilediğini belirtti. Eroğlu, küresel ısınmadan bütün dünyanın etkileneceğini, bu konunun herkes tarafından ciddiye alınması gerektiğini dile getirdi. Küresel ısınmanın etkilerini azaltmak için ülke olarak, ailelerden başlayarak bilinçli nesiller yetiştirmek gerektiğini anlatan Eroğlu, şöyle devam etti: “Yeşil alanları doğayı korumamız gerekiyor. Doğa bilinci, ağaç sevgisi, yeşil bilinci bunu kazandırmamız gerekiyor. Fosil yakıt tüketiminden ziyade artık yenilenebilir enerji, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ki bununla ilgili politikalarda bayağı bir atılım yapıldı. Bu yenilenebilir enerjiyi artırmamız gerekiyor. Bunlardan bizim enerji elde etmemiz gerekiyor. Fosil yakıtları mümkün olduğunca, karbon ayak izinin zararını mümkün olduğunca azaltmamız gerekiyor.” AA

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