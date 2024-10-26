Küresel sıcaklık artışı 1,5 dereceyi aşabilir

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), ülkelerin sera gazı emisyonlarını hızla azaltmak için aksiyon almaması durumunda Paris Anlaşması’nda yer alan küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefinin kaybedileceği uyarısında bulundu.

UNEP’in yıllık olarak hazırladığı Emisyon Açığı Raporu 2024 “Artık Boş Laf İstemiyoruz!” temasıyla yayımlandı. UNEP İcra Direktörü Inger Andersen, rapora ilişkin değerlendirmesinde, “İklim için kritik an geldi çattı. Bir sonraki iklim taahhütleri döneminden önce, daha önce benzeri görülmemiş bir ölçek ve hızda küresel seferberliğe ihtiyacımız var. Aksi taktirde 1,5 hedefi yakında ölecek ve sıcaklık artışını 2 derecenin altında sınırlandırma hedefi de yoğun bakıma girecek.” ifadelerini kullandı. AA

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