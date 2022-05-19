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19 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Marmara’daki balık stoku azaldı

19 Mayıs 2022, Perşembe 01:16
Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, “Küresel ısınma nedeniyle Marmara Denizi’ndeki balık türlerinde ve stoklarında, oksijen seviyelerinde azalma var” dedi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesinde görevli bilim insanları, 2016’dan beri düzenli olarak küresel ısınmanın Marmara Denizi’ndeki balık stoku üzerine etkileriyle ilgili çalışmalara devam ediyor. YUNUS-S araştırma gemisiyle yapılan çalışmalarda, küresel ısınma nedeniyle Marmara Denizi’nde her yıl balık stoklarında, balık türlerinde, oksijen seviyesinde azalma olduğunu belirledi. İÜ Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, küresel ısınmaya bağlı olarak türlerin sayılarında azalmalar yaşandığının altını çizerek, şöyle devam etti: “Artan su sıcaklığı, bu sıcaklık artışına tahammül edemeyen türlerin yok olmasına, ortamı terk etmesine sebebiyet verebiliyor. Ekosistemde kaybolan türlerin yerini fırsatçı türler almaya başlıyor. Fırsatçı türler, aşırı çoğalarak ortamda ekolojik sorunlar oluşturabilirler. Aynı zamanda iklim değişikliğine bağlı olarak istilacı türler de kıyı sularımıza girip özellikle Marmara Denizi’nde sayılarını artırmaya başladılar. Bunlara örnek olarak, denizanalarının artışları, balık yumurta ve larvaları üzerinden ve ayrıca balıkların besinini oluşturan canlılar üzerinden beslenmelerinden dolayı balık stokları üzerinde ciddi baskılara, olumsuz etkilere neden olmaktadır”

“Marmara Denizi hasta, ama kurtarabiliriz”

Okyar, Marmara Denizi’nde balık stoklarının azalmasının çok ciddi bir risk olduğunu anlattı. Balık stoklarının azalması, deniz anaları ve zararlı toksik alglerin artmasının aslında dünyanın yavaş yavaş balık içerikli denizden denizanası veya zararlı deniz organizmalarının baskın olduğu bir yöne doğru evrildiğini gösterdiğini vurgulayan Okyar, şunları kaydetti: “Bu da en kaliteli gıda olan balığın sayısının, çeşitliliğinin ve bolluğunun azalmasına ve ilerleyen iklim değişikliğine bağlı olarak meydana gelebilecek gıda stokları azalması ve kıtlık gibi durumlarda bizim elimizi daha da zayıflatacaktır. Doğal olarak bunları da göz önüne alarak denizel ekosistemde balık stoklarını ve biyoçeşitliliğini artırıcı önlemleri almamız gerekiyor. Yani bu yerel yönetimlerin ve bakanlıkların ciddi anlamda çalışmasıyla gerçekleşebilecek bir olay. Yani Marmara Denizi hasta ve biz onu kurtarabiliriz” Okyar, “Küresel ısınma nedeniyle Marmara Denizi’ndeki balık türlerinde ve stoklarında, oksijen seviyelerinde azalma var. Aslında Marmara Denizi’nin balık stoklarının azalmasında iklim değişiminin yanında aşırı avcılık, endüstriyel balıkçılık, noktasal ve yayılı kaynaklardan gelen karasal kaynaklı kirleticiler gibi sebepleri de sayabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

 

AA

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