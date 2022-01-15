Metaverse'de neler yapılabilecek?

Yazılım şirketi Roof Stacks Inc Kurucu Başkanı ve Üst Yöneticisi Soylu, metaversenin internetin icadında olduğu gibi büyük bir dönüşüm yapacağını belirterek "Bu evrende alışveriş yapacaksınız, hatta iş kuracak gayrimenkul satın alacaksınız." dedi.

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Metaverse’den Âlem-i Misale-1

Burak Soylu, yaptığı açıklamada son dönemin en çok konuşulan teknolojisi metaverse ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Şu an tüm dünya gibi Türkiye'nin de metaverseyi konuştuğunun altını çizen Soylu, "Metaverse, yani ‘öte evren’ kavramı, insanların hiçbir fiziksel çaba harcamaksızın, artırılmış sanal gerçeklik cihazları sayesinde, tamamen zihinsel olarak kendilerini hissettikleri algısal evreni tanımlıyor. Yani dijital ortamda geliştirilmiş bir evrenin fiziksel gerçeklikle buluştuğu, kolektif bir sanal dünya olarak düşünebilirsiniz. Bu evrende bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve 3D cihazlar aracılığıyla, insan bilincinin sanal bir fiziksel ortama dâhil olması sağlanıyor. Fiziksel dünyadan bire bir olarak kopyalanan dijital bir ikiz evren hayal edin." diye konuştu.

Metaverse platformlarının günlük hayatta gerçekleştirilen her türlü aktiviteyi avatarlar ile gerçekleştirme imkanı sunduğuna değinen Soylu, "Dünyaca ünlü Efes antik kentini M.S. 5. yüzyıla zaman yolculuğu yaparak avatarla ziyaret edebilir, istersen Celsus kütüphanesinde başka bir kullanıcının düzenlediği klasik müzik dinletisine katılabilirsin. Roma hipodromunda at arabası yarısına katılarak gelir elde edebilirsin." açıklamasında bulundu.

Metaversenin tıpkı internetin icadında olduğu gibi büyük bir dönüşüm yapacağının altını çizen Soylu, zamanla kavramın zihinlerde daha net oturacağını belirtti. Soylu, metaversenin uzun bir zaman diliminde geliştirildiğini ve kimsenin tekelinde olmadığını vurgulayarak, sürecin her yeni teknolojik gelişme ile üzerine koyarak ilerleyeceğini söyledi.

Giyilebilir teknolojik araçlarla ilgili hali hazırda devam eden çalışmaların olduğunu anlatan Soylu, "Ancak bu sürecin çok ileri bir aşaması. Metaversenin insan yaşamına adapte olması için bu üstel teknoloji seviyesine ulaşılması şart değil. Şu anda bile hayatımıza girdi ve pek çok alanda deneyimlenmeye başladı. O nedenle ne sadece bugünün ne de sadece yarının teknolojisi. Şöyle diyebiliriz yarını bugünden şekillendiren zamansız bir teknoloji. RoofStacks yazılım şirketimizin geliştirdiği GoArt metaverse platformumuz da bu öngörüyle inşa edildi. Şu an kullandığımız AR ve VR teknolojileriyle bu evrene dahil olabiliyorsunuz." şeklinde konuştu.

"Bu evrende alışveriş yapacaksınız, konsere gidecek ve gayrimenkul satın alacaksınız"

Soylu, metaverse ile bir devrin sona erip yeni bir devrin başladığını belirterek, bu dijital ikiz evrende, oyun ve platformlar aracılığıyla kişilerin kendi varlıklarını şekillendireceğini ve avatarlarla kendi hayat ve sosyal alanlarını oluşturabileceklerini vurguladı.

İnsanların artık fiziksel dünyada fiilen bulundukları yerleri, etkinlikleri ve olayları sanal evren içerisinde deneyimleyeceklerine dikkati çeken Soylu, "Sosyal hayatın ritüellerini belki de daha çok dijital bir evrende yapmayı tercih edecekler. Bu evrende alışveriş yapacaksınız, konsere sinemaya gideceksiniz, müze gezeceksiniz, hatta iş kuracak gayrimenkul satın alacaksınız. Ve tüm bunları sizin gibi diğer avatarlarla etkileşim ve network kurarak, yepyeni bir ekosistem içerisinde, yeni bir sosyal hayat düzeninde yapacaksınız. Evden çıkıp trafiğe girip saatler harcamaktansa, dış dünya etkenlerinden tamamen uzak bir şekilde, avatarların metaversede kafelerde buluşacağı bir dünya düşünebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Zamanda yolculuk ''dijital'' evrende mümkün olabilecek

GoArt platformundan da söz eden Soylu, GoArt'ın dünyanın farklı noktalarından açılan zaman kapılarıyla kullanıcılarına geçmiş, şimdiki zaman ve geleceği eş zamanlı olarak deneyimleme imkanı sunan bir metaverse platformu olduğunu anlattı. Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"GoArt'ın 4 yıllık bir birikime sahip olduğunu belirterek, Bundan çok önce kendi kurgusal evrenini inşa etmiş ve artırılmış gerçeklik (AR) tabanlı geliştirilmiş bir metaverse olarak da bir ilk olma özelliği taşıyor. Kullanıcıların avatarlarıyla dahil oldukları bu evrende, GoArt gezegenenin para birimi Goarc token ile dijital etkinlikler, NFT alım-satımı, sanal mağazacılık ve dijital gayrimenkul edinme deneyimini bir arada yaşıyorsunuz. GoArt’ı metaverse alanında özgün ve benzersiz kılan yönü ise; kullanıcılarına geçmiş, şimdi ve gelecek zaman boyutunda sunduğu dijital seyahat deneyimi ile insanlığın yüzyıllardır rüyası olan zamanda yolculuğu dijital evrende mümkün kılması. Mevcut metaverseler içinde zamanda yolculuk, zamanlar arası geçiş özelliği ile farklı bir avatar ve kullanıcı deneyimi sunuyor bu anlamda."

GoArt teknolojik ürünlerinin de dahil olduğu yazılım şirketi RoofStacks ile salgın döneminde yüzde 1200’lük büyüme oranı yakaladıklarının altını çizen Soylu, 2023 yılı sonuna kadar 5 milyar dolarlık ciro hedeflediklerini söyledi.

Soylu, Türkiye ve ABD ofislerinde 450 kişilik bir kadro büyütmeye gideceklerini belirterek, şirketin ticari hacimlerini ise 25 katına çıkarmayı planladıklarını vurguladı.