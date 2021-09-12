Müsilaj tehlikesi sürüyor

Geçen Nisan ve Mayıs aylarında Marmara Denizi’nin yüzeyinde görülen müsilaj sorunu hâlâ sürüyor.

Bazı bölgelerde yüzeydeki kirlilik görüntüsü kaybolsa da denizin dibindeki sorun henüz çözülebilmiş değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Müsilaj Araştırma Komisyonu üyeleri geçen hafta Marmara Denizi’nde yaptığı incelemeler sonucunda, bazı bölgelerde deniz dibinde müsilajın sürdüğü tespitinde bulundu. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı Kasım ayında yeni bir müsilaj tehlikesine dikkat çekti. Erdek Körfezi’nde 17,5 metreye geçen günlerde bir dalış gerçekleştiren Prof. Mustafa Sarı, gözlemlerini şu sözlerle anlattı: “Dibe çöken müsilaj yaklaşık 10 santimetre kalınlığında bir tabaka oluşturmuş, yüzeyi sütlü kahve kıvamında. Görüntüsü de öyle, ama yüzeyin altına elimizi daldırdığımızda simsiyah, parçalanmış müsilaj çamuruyla karşılaşıyoruz.” DW Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Prof. Sarı, “nedenlerini ortadan kaldırmadan sonuçların değişmesini bekleyemeyiz. Şu anda nedenler olduğu gibi duruyor” ifadelerini kullandı. Sarı, iklim değişikliği etkilerinin sürmesi ve çevresel kirliliğin azaltılmaması durumunda “Kasım ayında yeniden müsilajla karşılaşma ihtimali çok yüksek” dedi.