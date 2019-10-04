Okyanustan plastik toplama projesinde ilk başarı

Hollandalı bilim insanları tarafından okyanuslardaki plastik atıkları toplamak için geliştirilen düşük maliyetli proje, ilk başarısını elde etti.

bbc.com’da geçen habere göre Pasifik Okyanusu’nda Türkiye’nin üç katına yakın bir alana yayılan atık yığınının olduğu bölgeye bırakılan 600 metre uzunluğundaki bariyerde, bir tonluk balık ağlarından kamyon lastiklerine ve mikroplastiklere kadar çok sayıda atık toplandı. İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesi, bariyeri geliştiren Ocean Cleanup (Okyanus Temziliği) projesinin mimarı Boyan Slat’ın planlarına göre bu bariyeri birkaç ayda bir ziyaret edecek bir gemi, bariyerde toplanan plastikleri toplayarak geri dönüşüm için karaya çıkaracak. AA

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