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3 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Siber tehditler büyüyor

03 Şubat 2021, Çarşamba
Çevrimiçi öğrenme platformları kılığında gizlenen tehditlerle karşılaşanların sayısı 2020’de yüzde 60 artış gösterdi. Uzaktan eğitime geçiş yapan birçok öğrenci ve eğitimci siber risklere karşı savunmasız.

Kaspersky, popüler çevrimiçi öğrenme platformları kılığında gizlenen tehditlerle karşılaşan kullanıcıların sayısının 2020’nin ikinci yarısında yüzde 60 arttığını bildirdi. Kaspersky’den yapılan açıklamaya göre, 2020 Temmuz ayından aralık 2020’ye kadar 270 bin 171 kullanıcı söz konusu siber tehditlerle karşılaştı. 

Dünya genelinde 1 milyardan fazla öğrenci, artan enfeksiyon oranlarını yavaşlatmak amacıyla okulların kapanmasından etkilendi. Bu sebeple uzaktan öğrenmeye geçiş birçok öğrenciyi ve eğitimciyi siber risklere karşı savunmasız bıraktı. 2020 yılında Ocak ve Haziran ayları arasında, popüler çevrimiçi öğrenme platformları veya video konferans uygulamaları kisvesi altında dağıtılan çeşitli tehditlerle karşılaşan toplam kullanıcı sayısı 2019’un aynı dönemine göre yüzde 20’nin üzerinde artışla 168 bin 550 oldu. 

Kaspersky uzmanlarının tesbitine göre bu sayı Temmuz-Aralık ayları arasında artmaya devam etti. Ocak 2021 itibarıyla popüler çevrimiçi öğrenme platformlarını cazip olarak kullanan çeşitli tehditlerle karşılaşan kullanıcıların sayısı, 2020’nin ilk yarısına kıyasla yüzde 60 artışla 270 bin 171’e ulaştı. 

Siber güvenliğine öncelik verilmeli

Kullanıcılar genelde sahte uygulama yükleyicileri aracılığıyla popüler video toplantı uygulamaları ve çevrimiçi kurs platformları şeklinde gizlenmiş tehditlerle karşılaşıyorlar. Bunlar, orijinal platformlara aitmiş gibi görünecek şekilde tasarlanmış resmî olmayan web sitelerinde veya platformdan gelen özel teklifler veya bildirimler kılığında gizlenmiş e-postalarda karşılarına çıkıyor. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Anton Ivanov, “Ne yazık ki tüm öğrenciler tam zamanlı olarak sınıfa dönene kadar eğitim kurumları siber suçlular için popüler bir hedef olmaya devam edecek. Bunun bir sebebi de özellikle bu sektörün geleneksel olarak siber güvenliğine öncelik vermemesi. Ancak pandemiyle birlikte teknolojinin daha fazla sınıfta yer alması bunun değişmesi gerektiğini açıkça ortaya koydu.” dedi.

Uzmanından tavsiyeler

 Kaspersky, video konferans uygulamaları / çevrimiçi öğrenim platformları kılığında gizlenen kötü amaçlı yazılımlardan ve diğer tehditlerden korunmak için şu tavsiyelerde bulundu, “Bu uygulamaların / platformların resmi olmayan sürümlerini veya güncellemelerini indirmeyin. Geliştirici hakkındaki bilgilere bakın ve resmi uygulama mağazalarını seçin. Hesaplarınız için farklı, güçlü parolalar kullanın. Cihazınıza herhangi bir şey yüklemeye başlamadan önce daima resmi şirket web sitesinde olduğunuzdan emin olun. Sahte web siteleri tıpkı gerçek gibi görünebilir. Bu sebeple herhangi bir şey indirmeden önce URL biçimini ve şirket adının yazımını her zaman iki kez kontrol etmelisiniz”

AA

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