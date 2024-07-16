Sıcaklık kaynaklı tehlikeler kapıda

İklim değişikliğinin bir neticesi olarak artan sıcaklıklar Türkiye’de bazı olumsuz durumların yaşanmasına neden olabilir. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklar göçten hayvancılığa, tarımdan hayvan popülasyonlarına pek çok alanı etkileyebilir.

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Altuğ, Türkiye’yi bekleyen muhtemel sorunlara karşı yetkililere “Bizi gelecek yıllarda daha büyük problemler bekliyor olacak. Halkı bilinçlendirmemiz lazım” uyarısında bulundu. Türkiye’nin haberine göre, Türkiye’deki sivrisinek çoğalmasının bir sebebinin sıcaklıkların yükselmesi olduğunu söyleyen Altuğ, “1,5 derecelik artışı 2030’a kadar sabitleyemediğimiz takdirde büyük hava olayları ile karşı karşıya kalacağız. Yaşanan sıcaklık ve aşırı yağışlarla artan nem oranı, sivrisineklerin üreme döngüsünü artırıyor. Bu durumda değişen doğa ile beraber ülkemizin güneyinde tropikal hâle gelen iklim, yeni sivrisinek türlerinin Türkiye’de de görünmesini sağlayacak” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 254

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.