“Şok edici” çevre raporu

Avustralya’da uzun zamandır beklenen 2021 yılı çevre durum raporu, kıtadaki biyolojik çeşitlilik, habitat kaybı ve kirlilikle ilgili çarpıcı durumu ortaya koydu.

Avustralya’da hükümet tarafından yeni yayımlanan raporda, kıtanın çevre durumunun “zayıf ve bozulmakta” olduğuna dikkat çekildi. Rapor, Avustralya’nın, dünyadaki diğer kıtalardan daha fazla memeli türü kaybettiğini ortaya koyarken; kıtaya ait 100’den fazla türünün neslinin tükendiği veya tükenmekte olduğu bilgisini verdi. En kötü değişikliklerin son 5 yılda gerçekleştiği, bu süre zarfında 202 hayvan ve bitki türünün “tehdit altında” olduğu ilan edildi. Ayrıca Avustralya’da artık, yerli tür bitkilerden çok yerli olmayan bitki türünün bulunduğuna vurgu yapıldı.

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