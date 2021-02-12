Türk doktordan kansere karşı ilâç

ABD’de dünyaca ünlü sağlık kurumu Mayo Clinic’te görev yapan Prof. Dr. Rahmi Öklü, kanserli dokuyu yok eden yeni bir sıvı geliştirdi.

“Sadece ultrason ve iğneye ihtiyaç var” diyen Prof. Öklü’nün yönteminde ilâç doğrudan tümöre ulaşıp yok ediyor. İlâç o bölgede uzun süre kalıyor, fazla doz gerekmiyor. Bu sayede kemoterapinin yan etkileri yaşanmıyor. Mayo Clinic’in Klinik Vasküler ve Girişimsel Radyoloji Anabilim Dalı Uzmanı olan, Minimal İnvazif Terapötik Laboratuvarı’nın direktörü ve kurucusu Prof. Dr. Rahmi Öklü liderliğindeki ekip, kanserli dokuyu yok eden yeni bir iyonik sıvı (sıvı tuz) formülasyonu geliştirdi. Sputnik’deki habere göre, Prof. Dr. Öklü, geliştirdikleri yöntemin özellikle nakil bekleyen karaciğer kanseri hastaları için de umut olduğunu kaydetti. Çalışma tıp dergisi ‘Science Translational Medicine’ dergisinin kapağından duyuruldu.

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