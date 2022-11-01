Twitter'da 'mavi tik'li hesaplardan aylık 8 dolar ücret alınacak

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın, mavi tike sahip onaylı hesaplarından aylık 8 dolar ücret alınacağını bildirdi.

Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter'ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar/köylüler sistemi saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar." ifadesini kullandı. Söz konusu rakamın ülkeden ülkeye değişebileceğini belirten Musk, ayda 8 dolar ödeyen kişilerin, birçok alanda platformda öne çıkacağını, daha uzun video ve ses paylaşabileceğini ve yarı oranda reklam göreceğini aktardı. Musk, "Bu yöntemle içerik üreticilerini ödüllendirmesi için Twitter'a bir gelir kapısı açılacak." ifadesine yer verdi. AA

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