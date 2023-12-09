Yapay zekâdan “otizm” teşhisi

Bilim insanları, yapay zekayla otizmli bireylere yönelik ön tanı yapabilen teknoloji geliştirdi. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeliz Yeşilada, 10 yıldan fazla sürede İngiltere’de akademik çalışmalar yaptıktan sonra KKTC’ye döndüğünü anlattı.

Üniversite kampüsünde kurulan Etkileşim Analizi ve Modelleme Laboratuvarı’nda yürüttüğü çalışmalarını insan bilgisayar etkileşimi ve yapay zeka uygulamaları üzerine yoğunlaştırdığını anlatan Yeşilada, İngiltere’deki Manchester Üniversitesi’ndeki araştırma grubuyla ortak çalışmalar yaptığını aktardı. Manchester Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttükleri projelerinde göz izleme verisinden otizmli bireyleri ayrıştırmaya dönük bir proje yaptıklarını bildiren Yeşilada, şöyle devam etti: “Otizmli ve otizmli olmayan 2 grup bireyin göz izleme verilerini ölçtük. Daha sonra yapay zeka kullanarak modeller geliştirdik. ‘Bu modellerle yeni bir göz izleme verisiyle otizmli bireyi ayrıştırabilir miyiz’ sorusunu araştırdık. Özel bir materyal yerine temelde web sayfalarıyla etkileşimden yola çıkarak otizmli olup olmadıklarını ayrıştırdık.” AA

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