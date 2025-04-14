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15 NİSAN 2025 SALI - YIL: 56

“Ghibli akımı” kişisel verileri tehlikeye düşürebilir

14 Nisan 2025, Pazartesi 15:30
Sosyal medya kullanıcılarının yüzlerinin yer aldığı fotoğrafları yapay zeka uygulamalarıyla çeşitli görsellere dönüştürmesinin, kişisel verilerin kötü amaçlarla kullanılmasına yol açabileceği bildirildi.

Son günlerde sosyal medya kullanıcıları, yüzlerinin gözüktüğü fotoğrafları yapay zekaya dayalı uygulamalar aracılığıyla, Japon yönetmen Hayao Miyazaki'nin sanat tarzından esinlenilerek oluşturulan görsellere dönüştürüyor. "Ghibli akımı" adı verilen görseller, dünya genelinde ilgi görüyor.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt, bu akımın veri güvenliği riskini beraberinde getirebildiğini söyledi.

Yapay zeka temelli uygulamalar ile internet sayfalarının kişisel verileri depolayabildiğini vurgulayan Kurt, görsellere yazılan notların da olası sosyal mühendislik saldırılarına zemin hazırlayabileceğine dikkati çekti.

Bu notların özellikle "kimlik avı" (phishing) saldırılarında kişisel verilerin toplanması açısından önemli birer kaynak olduğunun altını çizen Kurt, "Bir diğer önemli nokta ise birçok yapay zeka aracının yüklediğiniz fotoğrafları sunucularında saklamasıdır ki bu durum, Avrupa Birliği ülkelerinde 'Genel Veri Koruma Yönetmeliği ihlali' kabul edilebilirken Türkiye'de ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açık rıza gerektirebilir." dedi.

Kurt, gerçek Ghibli sanatçılarının yıllarca süren çabasıyla ortaya koyduğu bu tarzın, birkaç kelimelik komutlarla taklit edilmesinin, "emeğe saygı" konusundaki tartışmaları alevlendirdiğini belirtti.

Yapay zeka araçları yüklenen fotoğrafları ve yorumları sunucularında saklıyor

SODİGEM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Serap Uğur ise paylaşılan görsellerde kullanılan fotoğraflar ile metinlerin beraberinde getirdiği risklerin altını çizdi.

Farklı açılardan yüz görüntüleri, ses kayıtları ile yaşam alanı verileri ele geçirildiği takdirde dijital kimliğin de taklit edilebileceğini aktaran Uğur, şunları bildirdi:

"Yapay zeka uygulamalarına ya da internet sitelerine yüzlerinin bulunduğu fotoğraflarını yükleyen kişiler biyometrik bilgilerini de paylaşmış oluyor. Yazım tarzınız, kullandığınız noktalama işaretleri, emojiler gibi verileriniz toplanarak profiliniz oluşturulabiliyor. Sisteme alınan bu veriler, üçüncü taraf platformlarca saklanabilir, taklit edilebilir, analiz edilebilir ve farklı amaçlarla kullanılabilir."

Uğur, bu tür akımlara katılmak için kullanılan platformların, kullanıcı davranışlarını izleyerek hedefli reklamcılık veya veri madenciliği amacıyla profil oluşturabildiğini ifade etti.

"'3 boyutlu aksiyon figürü tasarımı yaptırma akımı' da başladı"

"Hatta bazı platformlar, yüklediğiniz fotoğrafları 'eğitim verisi' olarak kullanma hakkını sözleşmelerine gizlice ekleyebiliyorlar." ifadelerini kullanan Uğur, "Akımlar çok hızlı değişebiliyor. 'Daha Ghibli devam ediyor' derken yenisi geldi, son günlerde '3 boyutlu aksiyon figürü tasarımı yaptırma akımı' başlamış durumda. Her akımın tasarım ve üretim güzelliği kadar verilerimiz için risk getirdiğini de unutmamak gerek." değerlendirmesini yaptı.

AA

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