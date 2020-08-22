Yüzde 97 telefonsuz yaşayamıyor

Türkiye’nin en büyük izinli veritabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight tarafından yapılan ‘Tatil yaparken sürdürülen teknolojik alışkanlıklar’ başlıklı araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 97’si cep telefonu olmadan tatil yapamayacağını söyledi.

Tatil için gidilen her yerde yanımızda olduğunda iyi hissettiren teknoloji harikalarını katılımcıların yüzde 68’i eğlence amaçlı kullanırken, yüzde 66’sı ise bugüne kadar herhangi bir tatilinde dijital detoks yapmadığını belirtti. Online araştırma şirketi DORinsight, “Tatil yaparken sürdürülen teknolojik alışkanlıkları” araştırdı. Yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 97’si tatile çıkarken yanlarına mutlaka en az bir tane teknolojik ürün aldıklarını belirtti. “Onsuz tatil yapamam” denilen teknolojik ürünler sorulduğunda, katılımcıların yüzde 96’sı cep telefonu, yüzde 53’ü taşınabilir şarj aleti, yüzde 37’si diz üstü bilgisayar, yüzde 31’i tablet, yüzde 29’u fotoğraf makinesi, yüzde 20’si giyilebilir teknolojiler (Akıllı saat, akıllı bileklik, kulaklık, vb.), yüzde 16’sı dijital kamera/aksiyon kamerası, yüzde 14’ü taşınabilir hoparlör, yüzde 7’si araç kamerası, yüzde 5’i ise e-kitap okuyucu şeklinde cevap verdi. İstanbul – Yeni Asya

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