Acaba ben kimim?

Tefekkür Treni

Sevgili can kardeşlerim, size bazı özelliklerimden bahsedeceğim. Bakalım benim hangi meyve olduğumu tahmin edebilecek misiniz? Yaklaşık 2000 çeşit kardeşimle birlikte 5000 yıl önce yaratıldım. 15 farklı vitamin ve mineral içeriğimle sağlığa son derece faydalıyım. Hatta elma kardeşimden sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve demir miktarı açısından tam iki kat zengin olarak yaratılmışım. Kur’ân’da en fazla ismi geçen meyveyim. “Mutluluk vitamini” olarak bilinen B6 içerdiğim için beyinde mutluluk duygusunu kontrol eden serotonin üretilmesine yardımcı olurum. Böylece insanların kendini mutlu ve iyi hissetmesine yardımcı olurum. Antioksidan özelliğim, sağlığa zararlı serbest radikalleri engellemem ve kanseri önlemem gibi çok sayıda insan sağlığına yararlı olacak şekilde Rabbim tarafından yaratılmışım.

İnsanlara da çok benzerim

İnsanlara çok benzer özelliklerim vardır. Ortalama ömrümüz, gençlik ve ihtiyarlık yaşlarımız benzerdir. Sizin gibi biz de dik ve geniş gövdeye sahibiz. Sizde kıl ve saç varken bizde de lifler vardır. Farklı ten renginde insan ırkları olduğu gibi bizim de farklı renkte kardeşlerimiz var. İnsanlar gibi suyu ve sıcağı çok severiz. Bu sebeple kökümüz sürekli su içinde bırakılırken gövde ve dallarımız yüksek sıcaklığa maruz bırakılır. Bazı bölgelerde bizden “Kökü Cennette, gövdesi Cehennemde olan ağaç” olarak bahsedilir. Evet, bildiniz can kardeşlerim. Ben hurmayım!

Atlayın tefekkür trenimize!

Şimdi tefekkür treninde seyahat zamanı! Efendimiz’in (asm) “Biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın; çünkü hurma bereketlidir. Eğer hurma bulamazsa orucunu su ile açsın; çünkü su temizdir.”1 teşvikiyle iftar sofralarında sizinle beraber olurum. Kur’ân’da “Salkımları üst üste binmiş yüksek hurma ağaçları yetiştirmekteyiz.”2 gibi ayetlerle bana tam 22 yerde dikkat çekilir. Bediüzzaman dede ise “Beyânı su gibi akıyor, yıldızlar gibi parlıyor; kalbe, hurma gibi hem lezzet, hem zevk veriyor, hem rızık oluyor” diyerek kıymetimizi ve önemimizi ne de güzel anlatıyor. Öğrendiğimiz bu güzel bilgileri ailemizle ve arkadaşlarımızla paylaşmaya ne derseniz can kardeşlerim?

Dipnotlar:

1-Tirmizî, Savm, 10.

2-Kaf Suresi: 10.