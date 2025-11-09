"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2025 PAZAR - YIL: 56

Acaba ben kimim?

Cenk ÇALIK
09 Kasım 2025, Pazar
Tefekkür Treni

Sevgili can kardeşlerim, size bazı özelliklerimden bahsedeceğim. Bakalım benim hangi meyve olduğumu tahmin edebilecek misiniz? Yaklaşık 2000 çeşit kardeşimle birlikte 5000 yıl önce yaratıldım. 15 farklı vitamin ve mineral içeriğimle sağlığa son derece faydalıyım. Hatta elma kardeşimden sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve demir miktarı açısından tam iki kat zengin olarak yaratılmışım. Kur’ân’da en fazla ismi geçen meyveyim. “Mutluluk vitamini” olarak bilinen B6 içerdiğim için beyinde mutluluk duygusunu kontrol eden serotonin üretilmesine yardımcı olurum. Böylece insanların kendini mutlu ve iyi hissetmesine yardımcı olurum. Antioksidan özelliğim, sağlığa zararlı serbest radikalleri engellemem ve kanseri önlemem gibi çok sayıda insan sağlığına yararlı olacak şekilde Rabbim tarafından yaratılmışım.

İnsanlara da çok benzerim

İnsanlara çok benzer özelliklerim vardır. Ortalama ömrümüz, gençlik ve ihtiyarlık yaşlarımız benzerdir. Sizin gibi biz de dik ve geniş gövdeye sahibiz. Sizde kıl ve saç varken bizde de lifler vardır. Farklı ten renginde insan ırkları olduğu gibi bizim de farklı renkte kardeşlerimiz var. İnsanlar gibi suyu ve sıcağı çok severiz. Bu sebeple kökümüz sürekli su içinde bırakılırken gövde ve dallarımız yüksek sıcaklığa maruz bırakılır. Bazı bölgelerde bizden “Kökü Cennette, gövdesi Cehennemde olan ağaç” olarak bahsedilir. Evet, bildiniz can kardeşlerim. Ben hurmayım!

Atlayın tefekkür trenimize!

Şimdi tefekkür treninde seyahat zamanı! Efendimiz’in (asm) “Biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın; çünkü hurma bereketlidir. Eğer hurma bulamazsa orucunu su ile açsın; çünkü su temizdir.”1 teşvikiyle iftar sofralarında sizinle beraber olurum. Kur’ân’da “Salkımları üst üste binmiş yüksek hurma ağaçları yetiştirmekteyiz.”2  gibi ayetlerle bana tam 22 yerde dikkat çekilir. Bediüzzaman dede ise “Beyânı su gibi akıyor, yıldızlar gibi parlıyor; kalbe, hurma gibi hem lezzet, hem zevk veriyor, hem rızık oluyor” diyerek kıymetimizi ve önemimizi ne de güzel anlatıyor. Öğrendiğimiz bu güzel bilgileri ailemizle ve arkadaşlarımızla paylaşmaya ne derseniz can kardeşlerim?

Dipnotlar:

1-Tirmizî, Savm, 10.

2-Kaf Suresi: 10.

Okunma Sayısı: 39
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Britanya Müslüman Vakfı: İngiltere'de son 3 ayda 25 cami saldırıya uğradı

    Netanyahu hakkında yakalama emri

    Gebze'de bir bina daha boşaltıldı

    ABD'de hükümet 39 gündür kapalı: 1700'den fazla uçuş iptal edildi

    ABD'de 104 Kongre üyesinden İsrail'e çağrı: Batı Şeria'daki yıkım emrini derhal geri çek!

    Rusya: Dünyadaki nükleer alandaki eylemleri titizlikle takip ediyoruz

    "Dünyanın en büyük örümcek ağı" bulundu

    ABD'de hükümetin kapanması ne anlama geliyor?

    Zelenskiy: Rusya'nın saldırılarında 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

    Ramazan'da Umre için kayıtlar başladı

    Kocaeli'de parfüm deposunda yangın çıktı: 6 kişi öldü

    e-Ticaret'te içeriği belirsiz ürünlerin satışı durduruldu

    Şehirler rant yeri olmasın

    Camiler politik istismar alanı değildir

    BM: İsrail, ateşkeste rağmen 107 insani yardım girişi talebini reddetti

    AB kriterleri Türkiye'nin menfaatine

    Siyaset değil, hukuk karar vermeli

    İsrail, zeytin toplayan Filistinlilere 1 ayda 340 kere saldırdı

    Trump: Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü "çok yakında" sahada olacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.