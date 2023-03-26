Azorubin - İfsat eden zehirler: Gıda katkı maddeleri

Kodu E122’dir. Kırmızı sentetik azo gıda boyasıdır.

Türkiye’de organikler hariç her türlü gıdada kullanımı serbesttir. Madensuları, meyve suları, şerbetler ve gazozlar gibi aromalı içecekler, dondurmalar, sakızlar, tatlılar, fırıncılık ürünleri, şekerlemeler, et ürünleri (sosisler, kıyma, konserve yiyecekler), balık ürünleri (havyar, füme kırmızı balık), işlenmiş peynirler, makarna, soslar, baharatlar, hardal, konserve gibi ürünler başlıca istimal edildiği gıdalardır.

Kansorejen ve toksik tesir gösterir. Karaciğeri ve sinir sistemini menfi etkiler. Gastrointestinal ve kardiyovasküler sistemleri bozar. Azo boyası olduğundan beri, insanlarda salisilatlar intolerans oluşturmaktadır. Buna ek olarak, histamini serbest bırakır ve astım belirtilerini yoğunlaştırır. Deri reaksiyonlarına, uykusuzluğa ve ödeme, gözyaşı, rinite yol açar. Deri döküntüleri, şiddetli kaşıntı; ciltte bol ve ağrılı kızarıklıklar gibi diğer alerjik reaksiyonlara sebep olur.

Çocuklarda; azalan dikkat konsantrasyonu, saldırganlık, hiperaktiviteye ve zeka gerilemesine yol açar. Yaygın kullanıldığından özellikle çocuklarda izin verilen ADI (günlük alınabilecek miktar) oranı bile çokça aştıkları görülür. FSA yasaklanmasını öneriyor. Avustralya, Kanada, Japonya, Norveç, ABD ve İsveç başta olmak üzere on ülkede kullanımı yasaktır.

Uzun yıllar gıda ile tükettikten sonra kanserli tümörlerin ortaya çıkmasına sebep olan bir kanserojen olan Azorubin kullanımına hala yasal olan Türkiye gibi ülkelerde, günlük izin verilen maksimum miktarın kilogramda 4 mg olarak belirlenmesi vahameti ele veriyor.