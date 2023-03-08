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8 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Esma-i Hüsna penceresinden şefkate bakmak…

Cenk ÇALIK
08 Mart 2023, Çarşamba
“Masnuatta hiçbir eser yoktur ki, çok manalı bir lafz-ı mücessem olmasın, Sani-i Zülcelalin esmasını okutturmasın.”1 Her mevcut çok sayıda esmayla Rabbini tanıttırır.

Risale-i Nur’un diğer tefsirlerden en önemli alamet-i farikalarından biri kainat kitabını okutturmasıdır. Kainat kitabının okunması, ilgili esmanın nazara verilerek tefekkür edilmesine bağlıdır. 

İsm-i Rahîm, şefkatin en belirgin esmasıdır. Dolayısıyla kadınlarda çok net bir şekilde okunur. Üstad’ın, “Evet, kız, şefkat ve cemalin mazharı olduğundan, erkek çocuğundan daha ziyade sevilir.”2 ifadesi manidârdır.

“Siz erkek çocuklarınızı sevin, kız çocuklar zaten kendilerini sevdirecektir!” gibi hadis-i şerifler Rahim ismini okumak isteyen beşere yol gösterir. Kızların, erkeklerle mukayese edildiğinde şefkatte çok ileri bir seviyede olduğu hemen fark edilecektir. Zira, lisan-ı halleri, narin yaratılışta olmaları gibi çok sayıdaki faktör şefkatte zirve olmalarına vesiledir.

Bu hakikatin insanlığa verdiği çok önemli bir ders vardır. İnsanlığın yarısı nisa taifesinden oluşur. Diğer yarısını da nisa taifesi yetiştirir. Dolayısıyla şefkat merkezli eğitim, davranış, tefekkür kadınların dünyasında yer alması insanlığın hayrınadır. Merhamet hissiyatını harekete geçirilmesi ve vicdana uygun hareket edilebilmesi için Rahim isminde derinleşmek zaruridir.

Mesleğimizin dört esasından birinin şefkat olduğunu Üstadımız şu şekilde ifade eder: “Risale-i Nur’un dört esasından birisi şefkattir ki, ism-i Rahîm’in mazhariyetinden gelmiş.”3

“Bediüzzaman’a göre Rahim ismi şefkat ile ortaya çıkarken, insan da şefkati ile bu isme tam ayna oluyor. Allah, insana şefkat ederken, şefkat ettirecek duyguyu da veriyor. İki yönlü Rahîm ismini tanıttırıyor. Bu isme aynalık neticesinde de insanın şefkat dairesi genişliyor.”4 ifadesi de Rahim isminin şefkatle olan bağının fezlekesidir.

İki yönlü şefkat inceden inceye düşünülmesi gereken bir nimettir. Zira, nimetler denizi içinde yüzdüğümüzü hatırlatır. Her saniye hava ihtiyacımızın karşılanması, tertemiz su içmemiz, çeşitli bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıdaların in’am edilmesi, sevdiğimiz insanları yaratılması gibi sayamayacağımız kadar nimetler ihsan edilmesi Rabbimizin şefkatini en bariz bir şekilde gösteriyor.

Görüldüğü üzere en hassas fıtrattaki nisa taifesinde meselelerin çözümünde Esma-i Hüsnaya dayanılarak şefkatin nazara verilmesi diğer insanlara da dolaylı yoldan bir göndermedir. Ferdi veya içtimai hayatta şefkatin ön plana alınması pek çok meselenin çözümüne vesile olacaktır…

Dipnotlar:

1- Sözler, s.197., 2- Barla Lâhikası, s.299., 3- Emirdağ Lâhikası, s.35., 4- Çeleğen, Nuriye, Said Nursi’nin Gözüyle Kadın, s.54.

Okunma Sayısı: 202
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