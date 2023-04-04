Karmin - İfsat eden zehirler: GIDA KATKI MADDELERİ

Kodu E120’dir. Kırmızı boya karminik asit olup; ‘dactylopius coccus’ isimli kaktüsleri mesken edinmiş bir bit/böcek türünden elde edilir.

Bu böcek, kaktüs bitkisine kene gibi yapışarak hayatını sürdürür. Bir kırmızı renk pigmenti (boyar madde) olan ve böceğin vücut ve yumurtalarından elde edilen ‘karmin veya kokhineal’in kanı, bedeni ve larvaları saf renklendirici ve ham ekstrat şeklinde pazarlanıyor. Bir kilo boya elde etmek için, 150-160 bin böcek gerekiyor.

Gıda ürünlerinde doğal renklendirici olarak kullanılmasının sebepleri arasında pH, sıcaklık, ışık ve ısıl işlem proseslerine karşı dayanıklı olması gösterilebilir. Bozulmadan kalabilen gıda boyalarından biridir.

Yaygın olarak dondurma, meyveli yoğurtlar, sakız, pasta ve kekler, lokumlar, şekerlemeler, bisküvi, kek ve gofret ürünleri, jelatinli tatlılar, çikolatalar, soslar, salam ve sosisler, deniz ve işlenmiş kanatlı ürünleri, pastırmalar, reçel ve marmelatlar, kola ve gazozlar, vişne suyu gibi meyve suları, alkollü içecekler, köfteler, kahvaltılıklar, hazır çorbalar, domates sosu, salça gibi çok sayıda yiyecek ve içecekte bulunabilir.

Hiperaktivite, astım, egzama, uykusuzluğa ve alerjik reaksiyona yol açtığı kanıtlanmıştır. Karsinojenik (yani kanser gelişmesine yol açma) ve mutajenik (mutasyona neden olma veyahut da insan bedeninde biyolojik değişim)e sebep olabilir.

İslami açıdan helal olmayan hayvanlardan elde edilen ürünlerin veya katkı maddelerinin tüketiminin haram sayılması tek başına bu katkı maddesinden uzak durmak için yeterlidir…