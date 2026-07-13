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13 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Üstad ile hayalî bir hasbihâl (1)

Cenk ÇALIK
13 Temmuz 2026, Pazartesi
CÇ: Selamün aleyküm kıymetli Üstadım. Sizden sonra maatteessüf birçok üzücü hadise yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor.

Âhirzamanın dehşetli zaman diliminde ruhlarımız bunalıyor. Bu manada yaralarımıza şifa verecek hakikatlerin arayışı içindeyiz. Bu zamanın insanı çok sabırsız olduğundan fazla beklemek istemiyor. Hap bilgi dedikleri en kestirme yolu tercih ediyor. Bize bu konuda yardımcı olmanızı rica ediyoruz. Kurtuluş nerede Aziz Üstadım? Ne yapmamız gerekiyor? Nereden başlayalım? Hangi metodu takip edelim?

BSN: “Elbette nev-i beşer bütün bütün aklını kaybetmezse, maddî veya manevî bir kıyamet başlarına kopmazsa, İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere’nin Kur’ân’ı kabul etmeye çalışan meşhur hatibleri ve Amerika’nın Din-i Hakkı arayan ehemmiyetli cemiyeti gibi, rûy-i zeminin geniş kıt’aları ve büyük hükûmetleri, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruh u canlarıyla sarılacaklar. Çünkü bu hakikat noktasında, kat’iyen Kur’ân’ın misli yoktur ve olamaz ve hiçbir şey bu mu’cize-i ekberin yerini tutamaz.”1

CÇ: Doğru söze ne denir! Şifa Kur’ân’da. Çoğumuz arapça bilmiyor. Ehl-i ilim de değiliyiz. Kur’ân’ı hakkıyla anlamak ve yaşamak için hangi kitapları okumalıyız? Risale-i Nur bu ihtiyacı karşılayabilir mi?

BSN: “Kat’î ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki, imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkikî yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risaletü’n-Nur’dadır. Evet, on beş sene yerine on beş haftada Risaletü’n-Nur o yolu kestirir, iman-ı hakikîye isal eder.”2 

CÇ: Toplumdaki ıslahı en zor insanların hapishanedeki kişiler olduğu herkesçe malûmdur. En zor insanlarda bile binlerce insanın tevbe edip helal dairesinde yaşama vakıası Risale-i Nur’un ne kadar tesirli bir ilaç olduğunu ispat ediyor. Hatta suça bulaşmış, büyük hatalar yapan insanlarda böyle bir değişim yaşanabiliyorsa kim bilir bu hataları işlemeyen insanlarda çok daha hızlı bir tesir ve müsbet değişim meydana gelebilir diye akla geliyor. Üstadım bu değişim için nereden başlamak gerekiyor? 

BSN: “Madem nefsim emmaredir. Nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah edemez. Öyle ise nefsimden başlarım.”3 

CÇ: Müthiş bir tespit. Dünyayı değiştirmek istiyorsak önce kendimizi değiştirmeliyiz. Zannederim bu noktada söylediklerimizle uygun bir yaşamı ortaya koymamız gerekiyor. Aksi takdirde “Niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz?”4 hakikatine zıt düşebiliriz…

BSN: “Lisan-ı hal, lisan-ı kal’dan daha kuvvetli ve daha tesirli konuşuyor.’’5 

CÇ: Tam olarak bunu demeye çalışıyordum Üstadım. Elimizde sigara varsa sigaranın sağlığa zararlarını anlatamayız. Anlatsak da tesiri olmaz. Aynı şekilde iman hakikatlerini anlatıp aksi istikamette bir hayat sürersek; hem veballi hem de o muazzam hakikatlere saygısızlık yapmış oluruz.

Aziz Üstadım! Size sormak istediğim daha çok sorum var. Kabul buyurursanız başka zaman devam etmek istiyoruz…

Dipnotlar: 

1-Sözler, s. 179.; 2- Kastamonu Lâhikası, s. 97.; 

3- Sözler, s. 243.; 4- Saff Suresi, 2; 5-Şualar, s. 273.

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