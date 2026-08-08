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Selman Yılmaz Ağabeyimize rahmet…

Cenk ÇALIK
08 Ağustos 2026, Cumartesi
Bütün mesele, şu gök kubbede hoş bir sada bırakabilmektir. Selman Yılmaz ağabeyi vatan-ı aslîsine uğurlarken bu hakikati bir kez daha derinden hissettik.

Hizmet ehli kardeşlerimiz Resul ve Fırat’ın kıymetli babası Selman ağabeyin bizlere karşı ayrı bir muhabbet ve teveccühü vardı. Hemşehri olmamız, bazı değerlere aynı pencereden bakmamıza da vesile oluyordu. Sert mizaçlı görünmesine rağmen bize karşı hep güler yüzlü ve mütebessimdi. 

Tam anlamıyla Anadolu insanı gibiydi. Muhabbetle kucaklar, derslerimizi dikkatle dinlerdi. Özellikle ev dersi sırası onlara geldiğinde evlatlarıyla beraber envai çeşit ikramlarla misafirperverliklerini ve cömertliklerini en güzel şekilde gösterirlerdi. Risale-i Nur dersleri başlı başına bir huzur vesilesiydi; ancak Selman ağabeyi görecek olmak da akşamlarımıza ayrı bir heyecan katardı. Çünkü bilirdik ki bizi hem evini hem gönlünü açan Selman ağabey ve kıymetli evlatları karşılayacak; mütebessim bir sima ve sıcak bir sohbet edilecekti. Bu düşünce bile gönlümüze tarifsiz bir mutluluk verirdi.

Ders arasındaki sohbetler ise Selman ağabeyle bir başka güzeldi. Hayat tecrübesi çok olduğu için fikirlerinden ve hatıralarından istifade etmeye çalışırdım. Rahatsızlanıncaya kadar umumî derslerimize de zaman zaman iştirak etmesi hepimize ayrı bir şevk verirdi. Üstelik irtibatımız sadece derslerle sınırlı değildi. Piknik, mevlid, panel, anma programları gibi sosyal faaliyetlere de elinden geldiğince iştirak etmeye çalışırdı. Birlikte geçirilen bu güzel zamanlar hafızalarımızda hoş hatıralar olarak yerini alırdı.

Mesleği inşaat olduğu için konuyla alakalı yardım taleplerimiz olurdu. Bu talepleri geri çevirdiğine hiç şahit olmadık. Medresemizin boya, tadilat gibi işlerini büyük bir özveriyle çok defa yapmıştır. Hatta bazı kardeşlerimizin kendi evleriyle alakalı yardım taleplerini de elinden geldiğince yerine getirmiştir. Bu samimî hizmetlerinin amel defterinde sadaka-ı câriye olarak yazılmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bizler şahidiz ki medrese adına elinden gelen her hizmeti büyük bir ihlâsla yerine getirmiştir. Rabbimizi bu hüsn-ü şehadetimizi katında makbul eylesin. Âmin!

Cenaze namazı için camiye gittiğimizde oldukça kalabalık bir cemaatin toplandığını gördük. Bu manzara bizleri hem duygulandırdı hem de sevindirdi. Selman ağabeyin bu kadar çok seveninin olması, onun güzel ahlakının ve insanlar üzerinde bıraktığı güzel izlerin bir göstergesiydi.  İnşaallah hakların helal edilmesi ve hüsn-ü şehadet Selman ağabeyimize rahmet ve mağfirete vesile olacaktır.

Bu kalabalık cemaat; komşuları, akrabaları, dostları ve arkadaşları arasında ne kadar sevilen ve hürmet edilen bir insan olduğunun en güzel şahidiydi. Rabbimiz bu güzel şehadeti kabir hayatında ve ahirette kendisi için hayırlı kapıların açılmasına vesile eylesin. Âmin! 

Yazılacak çok hatıra ve söylenecek çok söz var. Bu kadarla iktifa edelim. Cenab-ı Hakk’tan Selman ağabeyimize rahmet ve mağfiret; başta Resul ve Fırat kardeşlerimiz olmak üzere kıymetli ailesine sabr-ı cemîl niyaz ediyoruz. Selman ağabeyin temiz ruhu için el- Fâtiha...

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  • HÇeşitcioğlu

    8.08.2026 20:39:01

    Cenab-ı Hakk’tan Selman ağabeyimize rahmet ve mağfiret; başta Resul ve Fırat kardeşlerimiz olmak üzere kıymetli ailesine sabr-ı cemîl niyaz ediyoruz.

  • Mehmet Türeli

    8.08.2026 04:43:04

    Selman abimize Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına ve ailesine sabırlar diliyorum. Yaşadığı bu güzel anıları hayır hasenatları kurtuluşuna vesile olacağına inanıyoruz.

Risale-i Nur Külliyatı

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