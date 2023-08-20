Kodu E420’dir. Ticari olarak genetiği değiştirilmiş mısırdan elde edilir. Stabilizör, düşük kalorili tatlandırıcı, nem tutucu ve hacim arttırıcı özelliktedir.

Pişmiş ürünler, Şekerlemeler, Çiğnenebilir vitaminler, Çikolatalar, Öksürük pastili ve şurupları, İçecekler, Dondurma, Gargaralar, Pudingler, Diş macunları, Birçok unlu mamüllerde ve şekerleme ürünlerinde kullanılır. Özellikle şekersiz sakızlarda sorbitol sıkça istimal edilir. Eczacılık endüstrisinde C vitamini yapımında, hammadde ve gliserinin yerine kullanılır.

Mide, bağırsak sorunlarına, şişkinliğe ve laksatif etkiye yani ishale yol açar. Kan, kas ve deri işlevleri için çok önemli olan B6 vitaminin emilimini azaltır. Ölüme bile yol atabilecek şiddetli ishale neden olduğundan, 1 yaşından küçük bebekler için kullanımına izin verilmez.

Ayrıca yapılan değişik çalışmalar Sorbitol kullanımının kolon kanserine, göz hücrelerinin yapısının bozulmasına, katarakt oluşumuna, böbrek rahatsızlıklarına ve yüksek tansiyona sebep olabileceğini göstermiştir. Kontrolsüz yemek yeme, şeker bağımlılığı, bağışıklık sistemi etkinliğinin azalması, obezite diğer görülen menfi neticelerdir.

Sorbitol gibi yapay tatlandırıcıları tüketmek bağırsaklara zarar verir. Bunun sebebi sindirilmeden gastrointestinal sistemden geçmesidir. Bu, kolon mikrobiyotası ile temas etmelerine izin vererek potansiyel olarak bağırsak florasının dengesini bozar ve özellikle hassas bağırsak sendromu gibi kronik sindirim sorunlar neticesinde bağırsak sağlığına zarar verir.

Bebekler ve sindirim sistemi başta olmak üzere tüm organların sağlığı açısından bu katkıdan uzak durmak en doğru karar olacaktır.