"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Kâtip Osman ve Hafız Mustafa hakkındaki mektuplar

09 Eylül 2019, Pazartesi
Bediüzzaman’ın gözüyle Saff-ı Evvel Talebeleri (11)

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Emirdağ Lâhikası’ndaki bir mektubunda, Kâtip Osman’la Halil İbrahim’in özelliklerinden şöyle bahsetmiş: “Cenab-ı Hakk’a hadsiz şükür olsun, en eski şakirdlerden olan Kâtip Osman ve Halil İbrahim, hiç sarsılmadan, değişmeden sadâkatlerinde demir gibi devam edip çoklara da hüsn-ü misal oluyorlar.” 1

Kastamonu Lâhikası’ndaki bir mektupta da Üstad Hazretleri Kâtip Osman’ı Hüsrev ve Hafız Ali’ye benzetiyor: “Isparta’nın Hafız Ali’si Kâtip Osman’ın, elhak, ikinci bir Hüsrev olduğuna, benim de kanaatim geldi. Cenab-ı Hak, onu ve Mehmed Zühtü gibi çok fedakârları ve Risale-i Nur’un hakikî sahiplerini Isparta’ya ihsan eylesin, Amin.” 2

Aynı lâhikadaki diğer bir mektupta da Üstad, Kâtip Osman’ın üç özelliğini şöyle sıralıyor: “Risale-i Nur’un eski ve ehemmiyetli ve çalışkan bir şakirdi olan Kâtip Osman.” 3

Üstad Hazretleri, bir başka mektubunda da Tahiri’yle beraber Kâtip Osman’ın mektuplarından şu şekilde bahsetmiştir: “Kahraman Tahiri ve Kâtip Osman’ın mektupları hakikaten benim için bir ilâç hükmüne geçti. Yarım maddî, yarım manevî endişe hastalığıma bir tiryak hükmüne geçti. Cenab-ı Hak, onlardan ve sizlerden ebeden razı olsun. Evet, azm ve sebatınız ve ihlâs ve ciddiyetiniz, ehl-i dünyayı mağlûp etmiş ve ediyor.” 4

Hafız Mustafa hakkındaki mektuplar

Bediüzzaman Hazretleri, Hafız Mustafa için Emirdağ Lâhikası’nda şöyle bahseder: “Hafız Mustafa dahi Hafız Ali zamanında tam bir muavini ve vefatından sonra tam bir varisi olduğunu hapiste gösterdi.” 5

Aynı lâhikadaki diğer bir mektupta da Üstad, Hafız Mustafa’nın oğlundan sitayişkârane şu şekilde bahsetmiş: “Ve çalışkan mübareklerden ve Nurlar’ın neşrine çok hizmet eden Hafız Mustafa’nın yedi yaşında iken Altıncı Şuâ’yı ve bana bir mektup yazana tam müberek, masum mahdumu, burada masumlar içinde Nurlar’a bir iştiyak uyandıracak. Onun namı Said Nursî olmalı; Nursî köyüdür, manasız olur. Sin olmasın, yalnız ye olsun; ta Nurlar’a alâkasını göstersin.” 6

Said Nursî, bu mektubunda da Hafız Mustafa’nın hem hizmetlerinden bahsediyor, hem de talebelerini Hafız Mustafa’nın vefatından dolayı taziye ediyor: “Aziz, sıddık kardeşlerim, Evvelâ: Hem Medresetü’z-Zehra şakirtlerini, hususan mübarekler heyetini ve Isparta vilâyetini merhum Hâfız Mustafa’nın vefatıyla tâziye ve Hâfız Mustafa’yı tam vazifesini yapmasıyla yirmi senede ikinci bir Hâfız Ali olarak yirmi seneden beri usanmadan, sarsılmadan Nurlar’ın neşrine çalışmasını bütün ruh u canımızla tebrik, hem onu, hem Isparta vilâyetini, hem Medresetü’z-Zehrayı tebrik ediyoruz. Hakikaten bu merhum kahraman kardeşimiz, aynen Hâfız Ali gibi vazifesini bitirdi, âlem-i Nur’a ve berzaha, Hâfız Ali ve Hasan Feyzî gibi kardeşlerinin yanına gitti. Cenab-ı Hak Risale-i Nur’un hurufatı adedince onun defter-i hasenatına hayırlar yazsın ve ruhuna rahmet eylesin. Âmin.” 7

Üstad, Kastamonu Lâhikası’ndaki bir mektubunda Hafız Mustafa’nın hizmetlerini Tahiri ile beraber şu şekilde anıyor: “Kahraman Tahirî ve Hafız Mustafa’nın yaptıkları hizmet çok güzeldir. Onların tedbirleri isabetlidir, haktır. Nur fabrikasının divanında verdiğiniz kararlar, ne olursa kabulümüzdür.” 8 

Bir başka mektuptaki bahis ise şöyledir: “Hafız Mustafa’nın hizmet-i Nuriyede büyük iktidarı içinde kuvvetli bir sadâkati ve fedakârane teslimiyeti.” 9

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikası, s. 75. 

2- Bediüzzaman Said Nursî, Kastamonu Lâhikası, s. 70. 

3- A.g.e., s. 94.

4- A.g.e., s. 105. 

5- Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikası, s. 82.

6- A.g.e., s. 131. 

7- A.g.e., s. 260. 

8- Bediüzzaman Said Nursî, Kastamonu Lâhikası, s. 162.

9- A.g.e., s. 187.

Okunma Sayısı: 173
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eğitimde dertler çözüm bekliyor

    Türkiye için çok büyük bir risk

    Türkiye’ye mayın uyarısı

    Çorlu dâvâsı 10 Eylül’de

    AKP, damat eliyle yok edilecek

    EYT‘liler eylem yaptı: Mezarda emeklilik istemiyoruz

    Çözüm adresi devletin kapısıdır

    Yunanistan’a sığınmacı akını

    Trafik kazalarında sürücüler kusurlu

    Hong Kong'da tansiyon düşmüyor, protestolar şiddetleniyor

    Rejim yine İdlib'i vurdu yine siviller öldü

    ''Türkiye ile konuşmak her zaman daha iyidir"

    Tunus seçim tarihinde bir ilk

    Yaralı korucudan acı haber geldi

    'Eylül bitmeden güvenli bölge kurulmazsa...'

    Ali Gürbüz, Elmalı'da da başpehlivan oldu

    Bangladeş'te yıldırımlar 246 kişinin ölümüne sebep oldu

    Şehit Kansuva dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Van kahvaltısı için yeni hedef UNESCO

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Aşure Günü’nde neler yaşanmıştır? Neler yapılması tavsiye edilir?
    Mehmet KARA

    İhraç peşinden neyi getirir?
    Süleyman KÖSMENE

    Evlâdın babasına karşı hakkı var mıdır?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Tarikatlar, dinî cemaatler ve demokrasi...
    Genel

    Eğitimde dertler çözüm bekliyor
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bize ne oldu?
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Üstad ile Van’da vuslat
    Yeni Asya'dan Size

    Kampanyalarımız
    Feyzullah ERGÜN

    Sağlığın korunmasında tuzun önemi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.