"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

Konya bir başka güzeldi

Sami CEBECİ
31 Ekim 2025, Cuma
25 Ekim 2025 Cumartesi günü davet üzerine Konya yolundaydık.

Uçarcasına giden yüksek hızlı tren, bir saat elli dakikada bizi menzilimize ulaştırdı. Selçuklu durağında, bizi kadim dostumuz İsmail kardeş karşıladı ve süratle Selçuklu Kongre Merkezine geçtik.

Çok geniş bir alana inşa edilen bu tesisi ilk defa görüyordum. Çok farklı kültürel faaliyetlere hizmet veren bu tesis, gerçekten muhteşem bir yapıydı. Kitap fuar alanına intikal ettiğimizde, çok farklı yayınevlerinin standları bir hayli kalabalıktı. Yeni Asya standına vardığımızda, Recep Beyi vazife başında ve yardımcıları ile birlikte gelenlere hizmet verir halde bulduk.

Saat 12:00’da “Millet Birliği ve Demokrasi” üzerine yapacağımız konferans için sürekli anons yapılıyordu. Vakti geldiğinde üst kattaki Malazgirt Salonuna geçtik. Çok geniş olan konferans salonu, neredeyse tamamen doluydu. Takdim konuşmasından sonra, kürsüden konferansımızı sunmaya başladık.

Seksen altı milyonluk bir millet olarak, kırka yakın etnik kökeniyle, başta Türkler ve Kürtler olarak diğer unsurlarla birlikte, bin yıldan bu yana bu topraklar üzerinde birlikte yaşıyorduk. Cenab-ı Hak, Hucurat Suresi 13. ayette “Sizi millet millet, kabile kabile yarattım, tâ ki birbirinizle tanışasınız ve yardımlaşasınız. Yoksa düşmanlık yapasınız için değil.” Yine aynı surenin 10. ayeti “Mü’minler ancak kardeştir. Siz de kardeşlerinizin arasını düzeltin, barıştırın.” Bu ayetler ışığında, özellikle Milâdî 639 yılında İslâm ordusu tarafından fethedilen Diyarbakır’dan bu tarafa Müslümanlığı kabul eden Kürtler ve 652 yılında yine İslâm ordusu ile yaptıkları Talas Savaşında Müslüman olan Türkler, o zamandan beri mü’min kardeşler olarak bu vatanda birlikte yaşadılar, birlikte savaştılar ve Osmanlı devletinin yıkılmasından sonra, Türkiye Cumhuriyeti devletini diğer unsurlarla birlikte kurdular.

26 Ağustos 1071 tarihinde, Anadolu kapılarını bizlere açan Sultan Alpaslan’ın ordusunda, on bin kadar Kürt aşiretlerinden Müslüman askerler de vardı. Bu itibarla, başta Türkler ve Kürtler olmak üzere, diğer etnik kökenden olan dindaşlarımızla birlikte bin seneden beri bu vatan topraklarında birlikte yaşayarak geliyoruz. Bu Müslüman milletin birliği her şeyin üstündedir. Marksist ve Leninist olan PKK kanlı örgütü, Kürtleri temsil edemez ve bu milleti bölemez. Doğulusu ve batılısı, kuzeylisi güneylisi ile, Alevîsi ve Sünnîsiyle hepimiz biriz, beraberiz ve hepimiz bu ülkenin birinci sınıf vatandaşlarıyız. Milletçe farklılıklarımız, bizim zenginliğimizdir. Bu ülkede ikinci sınıf vatandaş kavramı yoktur. Seçildiği takdirde, herkes her vazifede bulunabilir.

Alevî olanlar da Müslümandır, Sünnî olanlar da Müslümandır. Müslüman ise, Müslümanın kardeşidir. Ehl-i Beyt sevgisi, Alevîler gibi Sünnîlerde de bir esastır. Sünnîlerin camileri, Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin levhaları ile süslenmiştir. İbadet noksanlığı hem Alevîlerde hem de Sünnîlerde de vardır. Bu ise, genel bir iman zayıflığına dayanmaktadır. Bundan dolayı, Bediüzzaman Hazretleri iman hakikatlerini ispat ve izah eden Risale-i Nur tefsirlerini telif etmiştir. Evet, bütün farklılıklarımızla birlikte bu beraberliğimiz dünya durdukça duracak ve ebede kadar devam edecektir. Böylece konferans devam etti gitti.

Fuarda kitap imzalamasından sonra, Bediüzzaman Külliyesine geçtik. İman ve namaz üzerine inşa ettiğimiz dersten sonra, kitap imzalama işi yine devam etti. Gerçekten bu sefer Konya bir başka güzeldi.

Okunma Sayısı: 247
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Nijerya'da darbe girişimi iddiası: 42 asker gözaltına alındı

    Tanzanya'da seçim sonrası tansiyon yükseldi: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    İhmal mi var?

    Sıcaklıklar artacak

    Acil servis başvurusu 200 milyona yaklaştı

    Budapeşte vatandaşı hanım Müslüman oldu

    AB: Ateşkese saygı duyun

    İsrail, Gazze’yi vuruyor, çıt yok

    6 Şubat depreminde yıkılan apartmanın müteahhidine yine aynı ceza: 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis

    Vatandaş enflasyonda karamsar

    'Durdurulan nükleer denemeler yapılırsa aynı şekilde hareket edeceğiz'

    Çözmek yerine ötelediler

    New York’ta tarihî seçim: Müslüman aday Mamdani önde

    İngiltere ile paket anlaşma

    İŞKUR’da yoğunluk: Her yaştan insan iş arıyor

    Brezilya'daki uyuşturucu operasyonunda ölü sayısı 4'ü polis 132'ye yükseldi

    Trump'ın Yardımcısı JD Vance: "İsrail, bu ABD Başkanı'nı kontrol etmiyor"

    Eski İsrail Başbakanı Olmert: Gazze, Filistin'in bir parçası; İsrail'in bir parçası değil

    Karadağ’dan Türklere vize kararı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    New York’ta tarihî seçim: Müslüman aday Mamdani önde
    Genel

    Çözmek yerine ötelediler
    Genel

    Vatandaş enflasyonda karamsar
    Genel

    'Durdurulan nükleer denemeler yapılırsa aynı şekilde hareket edeceğiz'
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İngiltere ile paket anlaşma
    Genel

    İŞKUR’da yoğunluk: Her yaştan insan iş arıyor
    Genel

    6 Şubat depreminde yıkılan apartmanın müteahhidine yine aynı ceza: 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis
    Genel

    Sıcaklıklar artacak
    Genel

    İsrail, Gazze’yi vuruyor, çıt yok

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.