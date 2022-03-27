Bediüzzaman’ın Re’fet Bey’e hitab şekli -1

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, talebesi Re’fet bey’e Barla Lahikası’nda 21 tane mektup yazmıştır. Yazılan bu mektuplarda şu ifadeleri kullanmıştır: İkinci mektupta “Ciddi, dikkatli, hakikatli kardeşim. 3. mektupta “samimi ahiret kardeşim ve hizmet-i Kur’aniyede çalışkan bir arkadaşım. 4. mektupta “aziz, sıddık, gayyur kardeşim.

6. Mektupta “Hizmet-i Kur’aniyede hakikatlı arkadayım”. 8. Mektupta “Müdakkik ahiret kardeşim.” 9. Mektupta “Mütefekkir ve hakikatlı arkadaşım” 10. Mektupta “Müşak” 15. Mektupta “Meraklı kardeşim.” 19. Mektupta “Ziyade müteharri ve müstefsir kardeşim.” demiştir.

Şimdi de Re’fet Bey’in oğlu ve hanımı ile ilgili söylediklerini aktaralım: 2. Mektupta Re’fet Bey’in evliliğini şu şekilde tebrik ediyor: Cenab-ı Hak yeni hayatınızı mübarek eylesin ve refika-i hayatınızı hayat-ı ebediyenizde, Otuz İkinci Sözün Üçüncü Mevkıfının âhirlerindeki Üçüncü İşarette, refika-i hayata dair vaade ve sıfata mazhar eylesin, âmin. 1

Re’fet Bey’in oğlu Bedreddin’e Kur’an öğretmesinden dolayı Üstad hazretleri şunları söylüyor: Hem herbir has talebenin mühim bir vazifesi, bir çocuğa Kur’ân öğretmek olduğundan, sen bu vazifeyi yapmaya başladın. Sen birinci talebelerden olduğundan, inşaallah senin çocuğun da birincilerden olacaktır. Madem çocuk benim de evlâd-ı mâneviyemdir; ona verdiğin ders, yarısı senin namına ise, yarısı da benim hesabıma olmalıdır.

Mektubun sonunda hem kayınpederine selam Bedreddin ve hanımına da dua ettiğini söylüyor: ”Kayınpederiniz Hacı İbrahim Efendiye çok selâmla Bedreddin’e ve hemşireme çok dua ediyorum.2 5.Mektubun sonunda Bedreddin için “Bedreddin’in sür’atle ileri gitmesi, Kur’ân-ı Hakîmin feyz-i kerametindendir. Cenab-ı Hak muvaffak etsin“ diyor.3

Dipnotlar:

1-Bediüzzaman Said Nursi, Barla Lahikası, 173.,

2-A.g.e, 174.,

3-A.g.e, 175