"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Bediüzzaman’ın Re’fet Bey’e hitab şekli -1

Cevat Çakır
27 Mart 2022, Pazar
Üstad Bediüzzaman Hazretleri, talebesi Re’fet bey’e Barla Lahikası’nda 21 tane mektup yazmıştır. Yazılan bu mektuplarda şu ifadeleri kullanmıştır: İkinci mektupta “Ciddi, dikkatli, hakikatli kardeşim. 3. mektupta “samimi ahiret kardeşim ve hizmet-i Kur’aniyede çalışkan bir arkadaşım. 4. mektupta “aziz, sıddık, gayyur kardeşim.

6. Mektupta “Hizmet-i Kur’aniyede hakikatlı arkadayım”. 8. Mektupta “Müdakkik ahiret kardeşim.” 9. Mektupta “Mütefekkir ve hakikatlı arkadaşım” 10. Mektupta “Müşak” 15. Mektupta “Meraklı kardeşim.” 19. Mektupta “Ziyade müteharri ve müstefsir kardeşim.” demiştir.

Şimdi de Re’fet Bey’in oğlu ve hanımı ile ilgili söylediklerini aktaralım: 2. Mektupta Re’fet Bey’in evliliğini şu şekilde tebrik ediyor: Cenab-ı Hak yeni hayatınızı mübarek eylesin ve refika-i hayatınızı hayat-ı ebediyenizde, Otuz İkinci Sözün Üçüncü Mevkıfının âhirlerindeki Üçüncü İşarette, refika-i hayata dair vaade ve sıfata mazhar eylesin, âmin. 1 

Re’fet Bey’in oğlu Bedreddin’e Kur’an öğretmesinden dolayı Üstad hazretleri şunları söylüyor: Hem herbir has talebenin mühim bir vazifesi, bir çocuğa Kur’ân öğretmek olduğundan, sen bu vazifeyi yapmaya başladın. Sen birinci talebelerden olduğundan, inşaallah senin çocuğun da birincilerden olacaktır. Madem çocuk benim de evlâd-ı mâneviyemdir; ona verdiğin ders, yarısı senin namına ise, yarısı da benim hesabıma olmalıdır. 

Mektubun sonunda hem kayınpederine selam Bedreddin ve hanımına da dua ettiğini söylüyor: ”Kayınpederiniz Hacı İbrahim Efendiye çok selâmla Bedreddin’e ve hemşireme çok dua ediyorum.2 5.Mektubun sonunda Bedreddin için “Bedreddin’in sür’atle ileri gitmesi, Kur’ân-ı Hakîmin feyz-i kerametindendir. Cenab-ı Hak muvaffak etsin“ diyor.3 

Dipnotlar:

1-Bediüzzaman Said Nursi, Barla Lahikası, 173.,

2-A.g.e, 174.,

3-A.g.e, 175

Okunma Sayısı: 60
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Demokrasi için hayat-memat mücadelesi"

    SMA’lı bebekler de yaşasın

    Kitap fuarında son gün

    Adaletsiz bir torba daha

    Yeni Asya coşkusu sürüyor

    Biden, Putin için 'kasap' ifadesini kullandı

    Çavuşoğlu: Oligarklar kurallara uymak şartıyla Türkiye'ye gelebilir

    BM: Ukrayna'da en az 1104 sivil öldü

    Ukrayna, Rusya'nın saldırılarında 136 çocuğun öldüğünü açıkladı

    Davutoğlu AKP’lilere seslendi

    Çanakkale Köprüsü otoyolla 272.5 TL’ye geçilecek

    Yemen'de 200 bine yakın göçmenin yardıma muhtaç olduğu açıklandı

    İran'dan Suudi Arabistan ve Kuveyt'e tepki

    Hava sıcaklıkları çarşambadan itibaren artacak

    27 il için 'sarı' kodlu uyarı verildi

    Kayseri'de maden ocağında göçük meydana geldi

    Ukrayna, 170 Rus askeri ile 42 askeri aracın daha imha edildiğini açıkladı

    Zelenskiy'den müzakere uyarısı: Şartlar adil olmalı

    BMMYK: Ukrayna'da en az 1081 sivil öldü

    ABD Savunma Bakanlığı: Rusya, Herson'daki kontrolü 'kısmen' kaybetti

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bediüzzaman’ın hürriyete dair gelecek tasavvuru
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Çağları aşıp da gelen adam
    Risale-i Nur'dan

    Mele-i A’lânın sakinleri, Risale-i Nur’u alkışlıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hakikî istikbal
    Faruk ÇAKIR

    Yanlışa milletçe itiraz
    Genel

    "Demokrasi için hayat-memat mücadelesi"
    Feyzullah ERGÜN

    Namaz’ın tıbbî hikmetleri (1)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Adnan NACİR

    Eski KÖİ’ye yeni âdet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.