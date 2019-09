Sabri ve Küçük Ali hakkındaki mektuplar

Bediüzzaman’ın gözüyle Saff-ı Evvel Talebeleri -10

Said Nursî Hazretleri Emirdağ Lâhikası’ndaki bir mektubunda Sabri’nin hizmetlerinden şöyle bahseder: “Bedre’deki yüz senelik vazifeyi on sene zarfında gören Sabri kardeşimiz.” 1

Bir diğer mektupta da Üstad onun başka bir sıfatına dikkat çeker: “Bu defa Meyve Risalesi’nin tam kıymetini bilen kendine “Meyveci” namını veren ve Risale-i Nur santralcısının yazdığı mektup.”2

Bu mektupta da Üstad, Sabri’nin başka vasıflarından bahsediyor: “Hulusi-i Sani Sabri’nin, malûm kardeşleri hesabına tebriknamesi, beni derinden derine sevindirdi. O has kardeşimizin takdirnamesi, beni derinden derine sevindirdi.”3

Sabri’nin, Hafız Ali ve Hasan Feyzi gibi Üstad yerine ölme arzusuna karşı Üstad şöyle cevap vermiş: “Ben, bu pek eski ve sarsılmaz ve Nurlar için hayatı çok faideli kardeşime binler barekallah deyip, bana verdiği ömrünü kabul edip, ona aynen Ahmed Fuad gibi, o baki kalan iki ömrümü, o iki kardeşime ve o iki yeni Said’e emanet verip benim bedelime hizmet-i imaniyede ve Nuriyede hizmet etsinler.”4

Sabri’nin mektubundan dolayı hizmetlerini Kastamonu Lâhikası’nda şöyle anıyor: “Sabri Kardeş, senin fasılalı iki mektubun, hizmetinin makbuliyetine iki şahid-i gaybi gösterdi. Senin tabirinle Nur fabrikasına ben de “Elfü elfi maşallah, barekallah, veffakakellah” derim.”5

Diğer bir mektupta da Üstad Hazretleri Sabri’nin özelliklerinden şöyle bahsediyor: “Sabri’nin elmas ve çelik gibi metanetini ve isabet-i fikrini gösterdi.”6 Annesi vefat eden Sabri’yi taziye eden Said Nursî şöyle diyor: “Ey sabri kardeş! Başın sağ olsun. Cenab-ı Hak, o validemizi mağfiret eylesin. Benim, karabet-i nesebiyeyi ihsas eden parmaklarındaki nişan ve bu yedi sekiz sene Abdülmecid’den daha hararetli fa’alane kardeşlik vazifesini yaptığınızdan, elbette senin merhume validen benim de validemedir.”7

Küçük Ali hakkındaki mektuplar

Bediüzzaman Hazretleri Emirdağ Lâhikası’ndaki bir mektubunda Küçük Ali’den şu şekilde bahseder: “Merhum şehid Hafız Ali’nin (rh) kitaplarıyla beraber bana gelen mübareklerin pehlivanı ve Abdurrahman’ların kahramanı büyük ruhlu küçük Ali.”8

Diğer bir mektupta da Küçük Ali’nin özeliklerine dikkat çeker: “Merhum büyük Ali’nin tam varisi ve tam bir sistemi ve merhum Abdurrahman’ın tam misli ve halefi ve mübareklerin pehlivanı ve kahramanı küçük Ali.”9

Bir başka mektupta da Küçük Ali’nin oğlunun hafız olması dolayısıyla onu tebrik ediyor: “Mübarekler pehlivanı ve Nurun Abdurrahman’ı büyük ruhlu Küçük Ali’nin Lemaat’taki muvaffakiyetine binler barekallah ve masum mahdumu Nur Mehmed’in hafızlığına bin maşallah veffakakemullah deriz.”10

Üstad Hazretleri, Küçük Ali’nin de içerisinde olduğu dört talebesinin hususiyetlerini şu şekilde sayıyor: “Bu defa Hüsrev’in, Hafız Ali’nin, Hafız Mustafa’nın, Küçük Ali’nin birbirine hitaben yazdıkları dört mektuplarını okudum; en derin -kalbimle- bir sürur, bir hissi şükran, bir memnuniyet hissettim. Bu kıymettar kardeşlerimin ne derece ehli himmet ve yüksek ruhlu, Risale-i Nur hizmetinde ne derece fedakâr olduklarını anladım. Risale-i Nur böyle kuvvetli ve halis ellere tevdi edildiğinden, bize kat’î kanaat verdi ki, Risale-i Nur mağlûp olmayacak; bu kuvvetli tesanüd, onu daima yaşattırıp parlattıracak.”11.

Dipnotlar:

