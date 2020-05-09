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9 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Nihayetsiz kudret

Cevdet Özdemir
09 Mayıs 2020, Cumartesi
Risale-i Nurlar’da değişik yerlerde geçen nihayetsiz kudret, sonsuz güç olarak tanımlanan manaları anlamak, dikkati gerektiren önemli tevhidî, imanî konular olup nazarî değil tefekkürî bakmamız lâzımdır.

Çünkü anlaşılması dikkati gerektiren önemli sırlar vardır.

“Şimdi bak çeşmelere, çaylara, ırmaklara. Yerden ve dağlardan kaynayarak çıkmaları tesadüfi değildir.” Tesadüfi değildir kelimesi insanların bakış nazarlarına dikkat çekiyor ve insanın devamlı gördüğü mu’cizevî hadiseleri normal tesadüfî gibi görebiliyoruz ve ondaki İlâhî tecellileri anlamıyor veya başka manalar yüklüyoruz. Otuz Üçüncü Söz’ün ‘Yirminci penceresi’nde geçen, tesadüfî değildir, çünkü onlara terettüb eden, ait olan asar-ı rahmet olan faydaların ve semerelerin şehadetiyle ve dağlarda bir mizan-ı hacetle iddiharlarının biriktirme ve depolamaların ifadesiyle bir mizan-ı hikmetle gönderilmesinin delâletiyle gösteriliyor ki bir Rabb-i Hâkim’in teshiriyle ve iddiharıyladır ve kaynamaları ise O’nun emrine heyecanla imtisal etmeleridir.

Evet, demek suların devamlı akması sonsuzluk ve bitmek bilmeyen bir nizamla gelmesi nihayetsiz bir kudret ve sonsuz bir güç ile gelişini bize ihtar ediyor. Nihayetsiz kudretin tecellileri esasında sonsuzluk ve her biri birer mu’cizedir ancak bizler mana-i harfi ile bakarsak anlıyoruz. Dağlarla ilgili olarak geçen âyetlerde sonsuz gücünü anlıyoruz. Dağları size su mahzeni, deposu ve kazık yaptık gibi önemli hatırlatmalar yapılıyor. Çünkü hayatın olmazsa olmazı olan insanoğlunun doğmadan önce hazır bulduğu bu mekânlar, bizi bilen, her şeyi gören nihayetsiz kudretin eseri olduğunu anlıyoruz. Evet nihayetsiz kudret delilleri gördüğümüz her şeydir. “Hiçbir şey yoktur ki onu övüp O’nu tesbih etmesin.” İnkâr eden insandan başka her şeyi tanıyor itaat ediyor. Bir başka delil; bulutların gelmesi, yağmurların yağması, aralıklarla göklerin gürleyerek rahmetten haber vermeleri O’nun sonsuz kuvvetini ve merhametini gösteriyor. İnşallah bizler bütün bu hadiselere Yaratıcımızın nihayetsiz kudreti olarak bakar sonsuz gücünü anlayabiliriz.

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