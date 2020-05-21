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21 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Vacibu’l Vücud

Cevdet Özdemir
21 Mayıs 2020, Perşembe
Vacibu’l Vücud: Varlığı zarurî olan, varlığı başkasının varlığına bağlı değil, kendinden olup ezelî ve ebedî olan Allah.

Vacibu’l vücudun delilleri mevcudat adedincedir. Yani her varlık onun varlığına delil olur, şahitlik eder. Nasıl ki güneşe karşı parlayan ve akan büyük bir ırmağın kabarcıkları ve zemin yüzünde parıldayan şeffafat güneşin aksını ve ışığını göstermek suretiyle güneşe şahitlik ettikleri gibi. 

Öyle de her şey, her canlı, canlı olan vacibu’l vücudu gösterir. İçinde yaşadığımız arzımız her şeyiyle hazır ve nazır olan, en ince teferruatın unutulmadığı hatta her an nefesimizin havasının, cesedimizin suyunun, midemizin taamlarının sıcaklık soğukluk derecelerinin mizanla ayarlanması, mevsimlerin değişimi, her günün ayrı bir hayat kaynağı olduğu, gece ile gündüzün ayarlanması, her şeyi bilen gören işiten vacibu’l vücudu tanıttırır, sevdirir.

Nasıl ki mükemmel bir saray o sarayı yapanın mükemmeliyetini gösterir. Öyle de mükemmel bir fiilin mükemmel bir faili olması zarurîdir. Saray sahibinin diğer eser sahiplerinden farklı kabiliyetleri, mükemmel istidatları, değişik icraatları, kusursuz eserleri ile eşi ve benzeri olmadığını, gerçek eser ve sanat sahipleri anlar ve takdir ederler. Öyle de görünen içinde yaşadığımız eşsiz kâinat sarayını yapanın vacibu’l vücudunu gözlere gösterir.

Kâinatta gördüğümüz bütün hikmetli işler ve mükemmel yaratılışlar, bir vacibu’l vücudu gösterir, delillerle tanıttırır. Nasıl ki bir askerin takımında, bölüğünde, taburunda, alayında her bir dairede bir görevi ve vazifesini bilmekle hareket ederek kumandanının emrine itaat ediyor, görevini eksiksiz yapıyor. Bir kumandanı azamın itaatiyle askerlik makamının ve kumandanlık makamının haysiyet ve şerefiyle müşerref oluyor. Öyle de akılsız, şuursuz, âciz, kendi varlığını bilmeyen en küçük zerreler, insanın her bir hücresine bedenine, gözüne, kulağına lâzım olan hayata hizmet etmeleri onları bilen, zerreleri itaat ettiren, vücudumuza hayat veren vacibu’l vücudu gösterir, varlıkların hayatları adedince tanıttırır, sevdirir.

Hülâsa varlıklar, yaratılanlar, vücuda gelenler vücutlarıyla, yaşayışlarıyla, değişimleri ve dönüşümleri ile yine vacibu’l vücuduna ayine olur, şahitlik ederler. İman nuru ile tanırlar, tanıtırlar.

Saydıklarımız sadece denizden bir katredir. O deniz ise Risale-i Nur Külliyatı’dır.

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