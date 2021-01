Erken seçim ve yeni tartışma

TESBİT

Gerçi siyasî iktidardan her fırsatta 2023’e kadar seçim olmayacağı belirtiliyor, lâkin 24 Haziran 2018 erken seçiminin ilânından önce iktidardakilerce “erken seçimin olmayacağı” açıklamalarına rağmen iki hafta sonra “baskın erken seçim”e gidilmesinde olduğu gibi, “cumhur ittifakı”ndaki “seçim barajı” ve “seçim kanunu” çatlağından dibe vuran ekonomik yıkımla Türkiye’yi yönetememesine karşı siyasî iktidarca her an “erken” hatta “baskın seçim”e gidilebileceği kaydeliyor.

“Cumhur ittifakı”ndaki hızlı oy erimesine karşı ön almak ve en azından eriyişi durdurmak maksadıyla daha önce “kesinlikle seçim yok” diyen Bahçeli’nin yine “üç ay sonra seçim!” diyebileceği ya da Cumhurbaşkanı’nın “Madem o kadar istiyorsunuz, hodri meydan!” diyerek seçime gidilebileceği belirtiliyor.

Ve bu ihtimal, Anayasanın 101. maddesindeki “Cumhurbaşkanı’nın görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilir” hükmüyle erken seçim de olsa iki defa seçilen mevcut Cumhrubaşkanı’nın tekrar aday olmayacağını sözkonusu ediyor.

İktidar çevleri Anayasanın 106. maddesindeki “genel seçime bir yıl veya daha az kalmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yenilenir. Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz...” cümlelerine dayanarak zamanından önce yapılacak bir seçimde Erdoğan’ın üçüncü kez aday olabileceğini iddia ediyorlar.

Dahası, “cumhurbaşkanı kendisi seçim isterse üçüncü kez aday olur” ya da “cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi’ öncesi cumhurbaşkanlığını kapsamaz” savunmasını ileri sürüyorlar.

Oysa hukukçular. Anayasanın 101. ve 116 maddelerindeki “bir kişinin iki defa cumhurbaşkanı seçileceği” hükmünün açık olduğunu ve çarpıtan yorumlarla farklı uygulamaların mümkün olmadığını ifade ediyorlar.

Bu hususta en son SP eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak ile Kültür ve Turizm Eski Bakanı Ertuğrul Günay’ın Anayasanın 116. maddesinde yer alan, “Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde ancak Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir” diyerek Erdoğan’ın tekrar aday olması için seçimin 2023’ten önce yapılacağını söylemeleri, Erdoğan’ın yeniden aday olması için mutlaka erken seçime gidileceği” tesbitleri dikkat çekici.

Keza Kamalak’ın “Erken seçim mutlaka olacaktır. Hiç tereddütünüz olmasın. Anayasanın 116. maddesine göre, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız şuan ikinci dönemini icra ediyor. Eğer erken seçim olmayacak olursa, Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı için yeniden aday olamaz, ama erken seçim olursa aday olur. Madde 116. TBMM erken seçim kararı alırsa Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir. Ve olacaktır da. Cumhurbaşkanı kendisi kararı alamaz. Erken seçime hiçbir milletvekili de karşı çıkamaz” yorumu kayda değer.

Görünen o ki Türkiye’ni sıradaki tartışması, “Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı” meselesi.

Özetle “cumhurbaşkanının üçüncü kez aday olup olmayacağı” tartışması bile hükûmeti “tek kişi”ye indirgeyen ve dünyada hiçbir örneği olmayan “sistem”in ne denli “ucûbe” ve karmaşık olduğunu ortaya koyuyor.

İKRAR

“Partili Cumhurbaşkanı taraflı birisidir”

Geçtiğimiz hafta yoğun gündemin hayhuyunda kaybolan garabetlerde biri de”cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi”nde “partili cumhurbaşkanının yemini” meselesi oldu.

İktidar partisi mafillerinden Cumhurbaşkanı’nın Anayasanın 103. Maddesine göre “üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk milleti ve tarih huzuurnda, nâmusum ve şerefim üzerine andiçerim” diye yaptığı “tarafsızlık yemini”nin değişmesi gerektiği açıklamaları oldukça çarpıcı.

TBMM kürsüsünde okuduğu “yemine sâdık kalması” çağrısını yineleyen ana muhalefet liderinin Cumhurbaşkanı’nın “tarafsızlık yemini”ni çiğnediğine işâretle “Bu kadar yanlıştan sonra çıkmışlar diyorlar ki ‘Sen yeminine sadık olsaydın biz bunları demezdik” eleştirisine AKP sözcüsü, “Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi’ne geçildikten sonra sizin tarafsızlık meselesi ve diğer meseleleri kafanızdaki vesayetçi bir parlamenter sistem modeliyle yargılamanızın bir meşrûiyeti yoktur aslında. Bu, yanlış fakat gerçek bir parlamenter demokratik sistemle ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ gibi başkanlık sistemleri de meşrudur” ifadesiyle artık partili bir Cumhurbaşkanı var, yeminin de ona göre değişmesi lâzım” demekle aslında artık “parti devleti’ olduğu ve yeminin de sisteme göre değişmesi gerektiği”ni örtülü olarak açıkladı. (gazeteler, 14.1.21)

Ancak ardından Meclis Başkanı’nın ana muhalefet liderinin “sözde Cumhurbaşkanı” tavsifiyle tetiklenen “tarafsızlık” tartışmalarına ilişkin, “Cumhurbaşkanı taraflıdır, siyasî parti üyesidir. Bir siyasî parti üyesiyse, bir siyasî partinin genel başkanıysa, yetkilisiyse şüphesiz taraflı birisidir” çıkışıyla “başkanlık sistemi’ tarafsız Cumhurbaşkanı olmadığı”nın açık ikrarında bulundu.

Görünen o ki “partili” de olsa Cumhurbaşkanı’nın millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in önünde yaptığı “tarafsızlık yemini”ni tutmaması üzerine “iktidar cephesi”nden “Cumhurbaşkanı partili olduğu için artık tarafsız olamaz” tesbitleri yapılarak kamuoyu yavaş yavaş “alıştırılıyor.”

Yani yarın “Cumhurbaşkanı partili ve taraflı olduğuna göre yemininin de taraflı olması” talebiyle iktidar cephesi”nden “cumhurbaşkanı yemini”nin “partili cumhurbaşkanı olarak üzerine aldığım görevi tam bir taraflılıkla yerine getireceğime…” ibâreli bir “değişiklik önergesi” gelse şaşmamak lâzım!