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10 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Apaçık mesajlar

Davut ŞAHİN
10 Temmuz 2019, Çarşamba 00:04
Yanardağlar bir bir aktif hale geliyor.

İtalya’nın güneyinde Sicilya Adası bölgesinde Stomboli Yanardağı meselâ… Patlama sonrası çıkan lav, bir turistin hayatına son verdi.

Haberde, şiddetli patlamalar sonrası meydana gelen ve volkan kraterinden iki şeritte akan lavların çevredeki ağaçları çatır çatır yakarak yangına sebebiyet verdiği belirtiliyor. 

Bölgede bulunan turistler cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüleri korku ve dehşetle çekmiş. Kimisi de korkudan denize atlayarak kaçmış.

Bir de, Avrupa’nın en aktif volkanı Etna Yanardağ’ı var… O da yeniden faaliyete geçmiş. 

Ya Bali’deki yanardağ? O da patladı. Avustralya’da yapılan uçuşlar iptal edilmiş.

Meksika Popocatepetl Yanardağı’nda da şiddetli patlamalar yaşanıyor.

Yani ardı ardına yaşanan bu son gelişmeler pek hayra alâmet değil.

Deprem, sel ve hortum gibi felâketleri saymadım daha… Öyle ki, dünyanın dört bir yanından iklim dışı yağan sert yağmurlar, sular altında kalan evler ve selde kaybolan insan haberleri geliyor.

Acaba dünya yeryüzünde yaşanan zulüm ve ahlâksızlık ile “tabiî felâketlerin” bir ilgisi var mı? Şüpheniz olmasın!

Pompei denince aklınıza ne gelir?

Bu konu da bilgi sahibi değilseniz bile, internete girin, lavların altında taş gibi kaskatı kesilmiş insan topluluğu göreceksiniz.

Roma İmparatorluğu’na bağlı Pompei, asillerin tatil beldesi ve her türlü eğlencenin sınırsız yaşandığı bir bölge…

Aynı zamanda ticaret şehri… Ancak Pompei’nin dört bir yanı “sıra dışı”evlerle çevriliydi ve her türlü eğlencenin sınırsız yaşandığı bir bölge olarak ün yapmış.

Nereden belli? Şundan; asırlar sonra bu evlerden ayakta kalan mezbelelik yerlerde, arkeolojik kazılarda ortaya çıkan freskler gösteriyor ki, “sınırsız” yaşanan gayr/ı ahlâkî yaşantı, bu gün bile tarihçilerin yüzünü buruşturmaya yetiyor.

İlâhî uyarı kademe kademe gelmiş Pompei’ye...

Tarihçilere göre;

- İlk sarsıntı o dönemin insanlarını önce korkutmuş… Artçı sarsıntılardan sonra halk normal (!) hayatına devam etmiş. 

- Vezüv Yanardağı’ndan çıkan küle benzeyen garip bir duman Pompei şehrinin gündüzünü geceye çevirmiş.

Derken;

- Gökten iri kum taneleri şeklinde kızgın taşlar birbiri ardına yağmaya başlamış. 

- Evlerine sığınanlar, yoğun kükürt dumanından boğulmamak için kendilerini dışarı atıyor… İşte felâket burada adım adım yaşanıyor. Bu sefer üzerlerine taş yağıyor ve 16 bin kişilik nüfusunun büyük bir bölümü ya taşların altında can veriyor veya taş kesiliyor.

- Vezüv Yanardağı’ndan çıkan kül bulut, Anadolu, Suriye ve hatta Mısır’a kadar ulaşmış.

Tarihçilere göre, bu olay birkaç saat sürmüş. Korkunç felâketten kimse kurtulamamış. 18 kilometrelik bir alan içerisindeki Pompei, böylece haritadan silinerek, tarihin karanlık sularına gömülmüş.

Dünyanın neresinden insan varsa, eğer haksızlık, zulüm, kan ve gözyaşı eksik olmuyorsa, bilin ki felâketler kaçınılmaz oluyor.

Geçmişte felâkete uğramış kavimlere baktığımızda, yaşadıkları hataların bedelini ödemiş olduklarını görebiliyoruz. Benzer hataların bu günkü insanlığın başına da birebir geldiğini görmüyor muyuz?

Bu sıra dışı yaşanan ve kâinatı ihtizaza getiren deprem, sel, tsunami ve patlayan yanardağlar bize apaçık bir mesaj niteliğinde.

Peki, mesajın “Sahibi” bize ne diyor?

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