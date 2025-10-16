"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

16 EKİM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Samsun Kitap Fuarı’ndan tesbitler

Sami AYAZ
16 Ekim 2025, Perşembe
27 Eylül-5 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılan 10. Karadeniz TÜYAP Samsun Kitap Fuarı’na her sene olduğu gibi bu sene de Cenab-ı Hakkın izni ve cemaatimizin gayretleriyle katıldık.

Bu tür faaliyetler yayınlarımızın toplumun her kesimine ulaşılması ve birebir diyaloglar açısından önemli. Bunu bir defa daha müşahede ettik. 

Külliyat, cevşen ve kitap çeşitliliğinin standımıza olan ilgiyi daha da artırdığını ve gelen insanların %90‘ının eli boş dönmediğini görmek bizleri ayrıca sevindirdi. Hususan birebir kurulan diyaloglar ve sorulan sorulara karşı verilen cevaplardaki memnuniyet muhatabın gerek lisanına, gerekse yüz ifadesine yansıması nedeniyle çeşitli kaynakların tavsiye edilmesi ve hediyeler (Küçük Sözler, gazete, dergi, kitap ayraçları) bu durumu pekiştirdi. Bu diyaloglardan bir kaç tanesini paylaşmak istiyorum.

Bir genç kız kardeşimiz çok namaz kılmak istediğini fakat düzenli kılamadığını ifade ederek bu noktada bizden tavsiye istedi. Gelişen sohbetimizde kendisinin ikrarıyla vesvese sıkıntısı olduğunu dile getirmesi sonucunda Vesvese Risalesi’ni mütalâa etmemiz ve kendisine bununla beraber bir takım küçük risaleler vermemiz tam ihtiyacına muvafık bir iş oldu. Yine üniversite yıllarında Risale-i Nurları tanımış fakat anlayamadığından dolayı okumayı bırakmış bir kardeşimizle Risale-i Nur üzerine yapılan sohbetimizde bu eserlerin alelâde bir eser olmadığını çok dikkat ve teenni ile (matematiğe, fiziğe çalışır gibi) okunması, tefekkür edilerek mütalâa edilmesi gerektiğini dile getirmemiz onu tekrar bir külliyat alarak okumaya sevk etti. Bizi de memnun ve mesrur etti. Bir tasavvufî ekol mensubu ziyaretçimizin yeni tesettüre girmesi, umreden dönüşte uçakta kendisiyle sohbet eden kişinin konuşmasından etkilenerek hangi üniversiteden mezun olduğunu sorması üzerine kendisini inşaat işçisi olarak tanıtması onu çok etkilemiş. Bu kadar malumata nasıl sahip olduğunu sorması üzerine Risale-i Nur’ları okuduğunu belirtmesi onu hemen bir külliyat almaya sevk etmiş. O günden itibaren “Okuduğunu, ama anlayamadığını dile getirmesi sadeleştirilmiş bir risale var mı?” diye bize sorması üzerine biz de Risale-i Nur’un neden sadeleştirilemeyeceği noktasında izahatlar yaparak kendisine bu noktada yayınlarımız da bulunan kitaplar hediye etmemiz yaşadığımız güzel hadiselerdi. 

Aynı zamanda bu sene diğer Risale-i Nur gruplarının da fuara katılım sağlamaları memnuniyet verici. Birebir ziyaret ve samimî diyaloglar kurmamız da inşallah hizmet noktasında güzel neticeler verecektir. 

Dolayısıyla dolu dolu dokuz günlük bir hizmet oldu. Cenab-ı Hakka ne kadar hamd-ü sena etsek azdır. Tüm kardeşlerimizden Allah ebeden razı olsun.

