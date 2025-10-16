Yalova Bonsai Müzesi

Yeni bilgiler edinmek ve tefekkür etmek için Yalova’da bulunan “Bonsai Müzesi”ni ailecek gezdik.

Bonsai sanatçısı Hasan Bey geziye başlamadan önce kısa bilgi verdi. Ufuk açıcı bu bilgileri paylaşarak birlikte tefekkür pencerelerini aralamak istiyoruz.

Bonsai ağaç türü müdür?

Çoğu insan gibi bende Bonsai’nin bir ağaç türü olduğunu düşünmüştüm. Bütün ağaçların bu sanatta kullanılabileceğini öğrenince fikrimiz değişti. Bonsai, özel yöntemler ve araçlar kullanılarak minyatürleştirilmiş ağaç sanatı olarak özetlenebilir. ‘Bon' tepsi veya tabak, ‘sai' ise bitki veya ağaç anlamındadır. Yani, tabaktaki ağaç anlamına gelmektedir. Peki, koca ağaç nasıl minyatür halini alıyor? Hasan Bey, ağaçların büyüme şeklinin insanlar ve hayvanlar gibi olmadığını, onların bulundukları ortama göre gelişim gösterdiklerinden bahsetti. Yani aynı ağacı 50 cm’lik ya da 20 cm'lik tabağa diktiğimizde farklı miktarda büyüyor. Ağacın, toprağın boyut ve derinliğine göre âdeta hesaplama yapıp ne kadar büyümesi gerektiğine karar vermesi Rabbimizin sonsuz rahmet ve kudretini açıkça ortaya koyuyor.

“...her şeyin her şeyle münasebetini bilip ve nazara alan ve bu ağaç ve bu insanın bütün emsallerini ve nevilerini ilm-i ezelîsinin kaza ve kader pergâr ve kalemiyle dış ve iç mikdarlarını ve suretlerini hakîmane yapılmasını bilerek işleyen bir Sâni'-i Musavvir, bir Alîm-i Mukaddir'in hadsiz ilmine ve vücub-u vücuduna nebatat ve hayvanat adedince şehadet ederler demektir.” (Şualar, s.649) Bu ifadeleri saksıya ve ağaça bakarken düşününüyorduk. Ona bu ilmi veren kimdir? Aklı ve iradesi olmayan bir ağaç, bir mimar gibi bulunduğu araziyi metrekare olarak hesaplayıp kanaat edip ona göre gelişim gösteriyor. Bir nevi ayağını yorganına göre uzatıyor.

Aileye mesaj var!

Şimdi gelelim insanın sosyal hayatına verdiği mesaja: Aileye bakan penceresinden içeri baktık; eşimle gördük ki ağaç bile bulunduğu tabağa ve içindeki toprağa kanaat gösteriyor. Daha fazla büyüyüp yuvasına zarar vermiyor, yıkıp parçalamıyor aksine ona göre şekil alıyor. Demek eşler yuvalarında Allah'ın verdiği rızka kanaat gösterip, başka tabaklara özenmeden kendi tasının bütçesinde huzuru inşa etmeli.

Fıtrî hâl en güzel hâl!

Hasan Bey, ağaçlara saksı içinde fıtrî hâllerini tasvir etmeye çalıştıklarını ifade etti. Bir saksıdaki ağacın, tepede rüzgârın esme yönüne doğru yatmış hâli tasvir edilirken diğer saksıda kayalıktan sarkan ağaç tasvir edilmiş.

Teller ve Çocuklar!

Müzeyi gezerken bazı ağaçların tellerle sarılı olduğunu gördük. Ağaçların şekilden şekle girmelerini bu teller sağlıyormuş. Bazen budayıp bazen telle büküp şekil alana kadar bekletmek gerekiyormuş. Tabiî bu da belli bir zaman ve sabır gerektiriyor. Bu bilgi fikir dünyamızda başka bir pencere açtı; O teller çocuklarımıza ördüğümüz bir disiplin, kural ve yol gösterici bilgiler olduğunu düşündüğümüzde çocuklarımıza da bizlerin şekil verdiğini anlayabiliriz.

Bir adım daha atarak son yıllarda dağılan evlilikleri nazara alabiliriz. Hepimiz belli sınavlardan geçiyoruz. Maddî manevî sıkıntılarla yüzleşiyoruz. Allah bizi en olgun hâlimize dönüştürmek için tellerle şekillendiriyor. Rabbim çocuklarımız ve eşlerimizin, yuvamızdaki sınav tellerimizi Kur'ân ışığında ve Risale-i Nur yolunda değerlendirip bize verdiği mesajı en güzel şekliyle geç olmadan anlamayı nasip etsin.