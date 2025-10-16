Uşak Kitap Fuarı izlenimleri

Eylül ayının ortalarında Uşak’taki arkadaşlarımız “Kitap fuarımız var bize destek olur musunuz? Sizin tecrübenizden istifade etmek istiyoruz, biz ilk defa kitap fuarına katılacağız” dediler.

Ben de 20 yıldan fazla bir süredir kitapçılık yaptığım için bana güvenerek bu işe girişmek isteyen arkadaşlara destek olacağımı söyledim. Bu vesile ile Uşak’a yolumuz düştü.

Fuara bir gün önce gelen kitapları standa yerleştirerek hazır hâle getirdik. Uşak’taki hizmet arkadaşlarımız bu işe de dört elle sarılmışlar, iş bölümü yaparak kitap fuarında dört koldan yardımcı oldular.

Güzel bir netice alındığını tahmin ediyorum. 10 gün boyunca görevlendirilen arkadaşlar fuarı hiç yalnız bırakmadılar. Hafta sonları kitap imzalama programı oldu. İlk Cumartesi Süleyman Kösmene, ikinci hafta Cumartesi günü de İslam Yaşar fuarımızı şenlendirerek okuyucularla hem sohbet ettiler hem kitaplarını imzaladılar. Bu vesile ile Uşak’taki Yeni Asya Nur cemaatini de tanımış olduk.

Bundan önce de Burdur kitap fuarına ve Aydın kitap fuarına arkadaşların isteği üzerine gidip onlara da yardımcı olmuştuk.

Burada gördüklerim ve daha önce Aydın ve Burdur’da gördüklerimin neticesi, cemaat bir şeye sahip çıkarsa o iş muhakkak başarıya ulaşıyor. Ben bu üç şehirde de cemaatin, davasına, hizmetine sahip çıktığını gördüm. Onları can-ı gönülden tebrik ediyorum.

Kitap fuarları Kur’ân tefsiri olan Nur Risalelerinin ve dinî eserlerin tanıtımı için bir fırsat. Bu fırsatı değerlendiren arkadaşlara binler tebrik ve teşekkür ediyoruz.