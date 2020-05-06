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6 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Koronavirüs’e karşı güçlü immun sistem

Diyetisyen Merve Or
06 Mayıs 2020, Çarşamba
90 gündür dünyanın gündemine oturan öyle bir konu var ki oda koronavirüs hastalığı (COVID-19)

Koronavirüsden kurtulmak için en büyük şey hijyendir. Hijyeni sağlarken bir yandan da yediğimiz besinlere dikkat etmemiz gerekiyor.  

Hijyeni sağlamak adına sebze ve meyveleri, sirkeli suda yıkamanızı tavsiye ediyorum, aldığımız etlerinde iyi pişmiş olması önemli. Hijyenin yanı sıra bağışıklığımızı güçlendirmek adına neler yapmamız gerekiyor?

Özellikle antioksidan’dan bol meyve ve sebzeleri tüketmemiz gerekiyor. Günde 2 porsiyon meyve, 3 porsiyon yani her öğünde salata tüketelim. A, D, E, C vitaminlerden zengin, Fe, Zn, Selenyum, İyot gibi bağışıklık sistemimizi güçlendiren mineralleri almamız gerekiyor. Burda A vitamini yönünden zengin; havuç, balkabağı, kayısı gibi turuncu sarı sebzelerden, D vitamini yönünden güneş ışığı günde min 15 dk güneşe çıkmamız gerekiyor, E vitamini zeytinyağı, badem, ceviz, fındık gibi yağlı tohumlardan elde edebilirsiniz, C vitamini yönünden zengin brokoli, karnabahar, nar, kivi, maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler, Fe en fazla kırmızı ette bulunur, inflamasyonu arttırmamak adına haftada 1 kez tüketelim. Balık omega 3, bağışıklığını güçlendirir.

Paketli ürünlerden ve işlenmiş gıdalardan uzak durun. Rahat bir uyku bu süreçte çok önemli melatonin hormonu uyuduğumuzda salgılanır. 23:00-04:00 arasında rahat bir uyku bağışıklık sistemimiz açısından önemlidir.

Stres’e karşı dayanıklı olmalıyız. Sigara, vücudumuzdaki serbest radikalleri ortaya çıkararak, hücre ölümüne sebep olur. Ayrıca bu dönemde defne, çörekotu, tarçın gibi bağışıklığı güçlendirecek besinler tüketilmelidir.

Su kg başına 30 ml olmalıdır. Günlük 2-2,5 lt olmalıdır. Evde de kalsak fizikselî aktivitemiz olmalı, kas dokusu ne kadar fazla ise o kadar bağışıklık sistemimiz güçlüdür. Bütün milletimize şimdiden geçmiş olsun. Kendimizi koruyalım evde kalalım.

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