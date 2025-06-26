Almanya’ya neler oluyor?

Şubat’taki erken seçimlerde Hristiyan demokrat birliği ve Almanya alternatif partisi ipi göğüslemişlerdi. Sebebi ise ekonomideki gelişmelerdi.

Aşırı sağ parti ekonomik dengeleri yerden yere vurarak seçmenleri etkilemiş ve Sosyal Demokratlar tarihî bir yenilgi almışlardı.

Scholz hükümeti yönetiminde Almanya, eski gücünden uzaklaşıyordu. AB’nin lokomotifi olma hükmünden gerilemeye doğru yönelim başlamıştı. İçerdeki ekonomik kriz (maliye bakanı değişti) sonrasında erken seçim kararı çıkmıştı hatırlayın, ihracat kalemlerinde ciddî düşüş yaşıyorlardı. Özellikle Çin’den yükselen teknoloji ve elektrikli otomobiller, dünya piyasasını elinde tutan BMW, Mercedes, AUDI ve PORCHE gibi otomobil devlerinin satış rakamlarına yansıyordu. 2024’ün 4. Çeyreğinde bu devler zarar açıklamışlardı. Bunun yanında Bayer, Siemens, Allianz, Wiesmann gibi teknoloji ve ilaç sektörüde yara almıştı. Dış ticarette her zaman ihracat fazlası olan Almanya eski günlerini arıyordu.

Ukrayna savaşında ödenen diyetin asıl pay sahibi Almanya olmuştu. Üreten ve çalışkan almanlar kazanıyor, Ukrayna ise paraları sünger gibi çekiyordu. Bu da ayrı bir kayıptı. ABD özellikle Almanya üzerinden bastırıyor, AB’nin kaderini buradan çizmeye çalışıyordu.

Trump kafasında kurduğu planları Almanya üzerinden denkleme sokuyordu. Öncelikle NATO kozunu ortaya attı. AB’ye güvenlik ve koruma şemsiyesi olan NATO için ödemeler yeterli değil dedi. GSMH’dan NATO’nun payını %5 çıkarıyordu. Almanya yine sıkıntıya giriyordu. AB’nin Rusya’nın AB ülkelerine tehdit algısı gündemde taze tutuluyordu. Trump’a göre dağılmış, bir AB çok daha işine gelirdi. Tek tek savunma sanayi ürünlerini satması kolaylaşabilirdi. 5. Nesil ellerinde kalan F35’leri böyle eritebilirlerdi. Ayrıca Altın kubbe girişimi zamanla AB’ye satılacaklar arasına girecekti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, birden ne oldu da Almanya’nın tekrar Ukrayna ile iş birliği ve Balistik Füze üretme fikri ortaya çıktı.

Almanya savunma bakanının “Rusya’nın saldırılarında birçok kişinin öldüğü ve özellikle sivil altyapının zarar gördüğüne” işaret etmesi, Ukrayna’ya sağlanacak yeni paketin 5 milyar avro değerinde olduğunu söylemesi, Ukrayna’ya askerî desteğini sürdüreceğini açıklaması kafaları karıştırdı. Başbakan Merz ve Zelenskiy bir araya gelerek, destek sözü vermeleri, ikili ilişkileri geliştireceklerini, ekonomik alanda diyalog içinde olacaklarını, enerji, altyapı, tarım gibi alanlarda iş birliği yapacaklarını duyurdular. Ayrıca Ukrayna’nın Starlink uydu kirasının önemli bir bölümünü finanse edeceklerini de söyledi.

Almanya’nın bu kadar sıkıntılarının içinde böyle bir girişim içinde olmasını diplomatik kaynaklar olumlu bakamıyor. Uzun menzilli ve Moskova’yı vuracak şekildeki balistik füze yapımını üstlenmesi önemli. Bu füzelerin Ukrayna’da yapılmayacağı kesin. Anlamı şu, anlaşma gereği Almanya elindeki uzun menzilli balistik füzeleri Ukrayna’ya hediye edecek. Bu da Rusya’nın tehdit olarak görülmesini daha da derinleştirecek. Ukrayna sıkışırsa kullanacak.

Rusya NATO’nun sınırlarına yakın olmasını kırmızı çizgi olarak söylüyor. Zelensky’nin buna rağmen NATO’ya giriş bileti istemesini anlamak zor. Ukrayna’nın doğu kısımları Luhansk, Marıapol, Donetsk, Harkov Rusya’nın toprakları gibi oldu. Kaybeden ve kazanan ortada, ABD. 20 Yıllık Ukrayna’nın gelirine çöktü. Göstermelik olarak Putin’e kızan bir tarz sergileyen Trump, inandırıcı değil. Şu an Almanya üzerinden oynuyorlar. Oyun kurucular İngilizler, Amerikalılar ve Ruslar. Almanya ise masada...