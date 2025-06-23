"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Greta Thunberg, Madleen Gemisi

Dr. Aytekin COŞKUN
23 Haziran 2025, Pazartesi
Greta Thunberg iklim aktivisti, Rima Hassan Fransa kökenli Avrupa Parlamentosu Üyesi, Liam Cunningham İrlandalı sinema oyuncusu.

Bu aktivistlerin başını çektiği "Özgürlük Filosu Koalisyonu adlı sivil toplum kuruluşunun bir hareketi idi, Madleen gemisi. Amaç Gazze'ye yönelik insanî yardım ablukasını kırıp bölgeye yardımların girmesinin yolunun açmak ve insanî yardımın hayatî önem taşıdığı Gazze’dekilere ulaştırabilmekti. Uzun zamandır İsrail Gazze’ye tek bir yardım konvoyu girmesine izin vermiyordu. Açlıktan ve tıbbî tedavi alamamaktan insanlar ölüyordu. Gayeleri kamuoyunun dikkatini Gazze’ye çevirmekti.

Haziran ayının başında İtalya'dan demir alarak, Akdeniz’e yani Gazze’ye açılmışlardı. Amaç, insanî yardımların Gazze’ye ulaşmasını sağlamak ve ablukayı kırabilmekti. Gazze’ye doğru yelken açtılar ve bütün dünya bu yelkenli gemiye odaklanmıştı. Sosyal medya üzerinden tüm yaşadıkları haber değeri taşıyordu. Tüm dünya dikkatini buraya çevirmişti. Öyle ki her anları dünyaya servis ediliyordu. Gazze’deki insanî dramı ve soy kırımı dünyanın ortak haberi yapmışlardı.

Açlıkla, susuzlukla ve hiçbir insanî yardımının girişine izin verilmeyen bu insanların ölümünü tetikleyen İsrail zulmünü, soykırımını dünyaya anlatmaktı, başardılar da Birçok ülkenin yapamadığını 21 yaşındaki bir genç aktivist olan Greta başarmıştı. Akdeniz’in sularında

Gazze’ye doğru ilerlerken, İsrail daha fazla dayanamadı ve uluslararası sularda gemiye el koydular. Geminin içine bilinmeyen bir madde serperek gemiye çıktılar ve 12 aktivisti ve gemiyi el koydular. Gemi Aşdot limanına çekilmiş, Filistin bayrakları indirilmişti. Dünya kamuoyu bu olaya kilitlenmişti.

12 aktivistten dördü ülkelerine deport edildi, İsrail tarafından zorla ülkeye girdiklerine dair bir belge imzalatılıp geri gönderildiler. Kalan sekiz kişiyi tutukladılar, ama sekiz aktivist bunu kabul etmediği için şu an hâlâ İsrail’in hapishanesinde tutuklular. Artık dünya uyanmıştı, özellikle Mısır’daki refah kapısına doğru ilerleyen aktivistlerden oluşan muhteşem bir konvoyun oluşması ve tüm dünyanın bu noktaya hedeflenmesine yetmişti.

İsrail tam bu sırada İran kartını ortaya koydu, İran’ın nükleer başlıklı uzun menzilli füzeler ürettiği noktasında haberler yayarak İran’a saldırdı. İsrail’in can simidi olmuştu. Netenyahu hükümeti çok ciddî yara almış, Ortodoks

Yahudîlerin askerlik yapmama konusunda ki baskıları karşısında güven oyu alması zora girmişti. Hükümetin düşmesi an meselesi idi. Gemi Avrupa’yı ve birçok ülkeyi harekete geçirmiş, ablukayı kırmak adına birçok aktivist yollara düşmüştü. Ok yaydan fırlamıştı. Diğer gemiler hazırlanıyor, Libya’dan kalkan tır konvoyu Mısır’ın refah kapısına dayanıyordu.

Birçok aktivist Mısır’ın refah kapısına dayanmıştı. Sisi ise aktivistlere terörist muamelesi yapıyor, pasaportlarına el koyuyor ve refah kapısına ulaşılmasını engel çıkarıyordu. Ürdün kralı Abdullah’ta aynı yapıdaydı. İsrail’in kumandasında hareket ettiklerini dünya şahit oluyordu. Madleen gemisinde alıkonulan 12 aktivistin İsrail'den "hemen ayrılmayı reddetmesi" halinde, Ramle kentindeki gözaltı merkezine götürüldüler. Uluslararası sularda

İsrail askerleri tarafından el konulan gemi ve içindekiler âdeta cehennemi yaşadılar. Toplam 12 kişilik mürettebat ta iki Türk aktivist de yer alıyordu. Sıkışan İsrail çıkış yolu bulmuştu.

Fakat bu sefer istedikleri oyunu oynayamadılar.

İran bu sefer gerçekten kendinden beklenmeyen bir atak başlattı.

Savaş kapımızda...

Okunma Sayısı: 223
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran, ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcı önlemler alınmasına karar verdi

    Trump: Neden bir rejim değişikliği olmasın?

    'İran'a saldırı ABD tarihine kara bir leke olarak geçti'

    Asgarî ücretli araba alamıyor

    Akaryakıta gelen zamlara tepki

    Dışişleri Bakanlığı: Suriye'de kiliseye saldırı huzur ve barışı bozmayı amaçlamaktadır

    UAEA Başkanı: Nükleer Silahlar Anlaşması çökebilir

    Ukrayna: Sadece derin bir savunmada kalmayacağız

    İran: ABD, BM Güvenlik Konseyinde açık ve kesin şekilde kınansın

    ABD, Orta Doğu’daki personeline uyarı mesajı gönderdi
    📷

    Şirin Barla’nın en gözde mekânı: Yenı Asya Sosyal Tesisleri Yenilendi

    Şam'da bir kilisede patlama oldu: 20 kişi öldü - Suriye İçişleri Bakanlığı: Saldırıyı DEAŞ'lı bir terörist yaptı

    Manisa'daki orman yangını kontrol altına alıdıktan sonra yeniden başladı

    'İran'da vurulan nükleer tesisler insanları olumsuz etkilemeyecek'

    ABD'nin İran saldırısına dünyadan tepkiler

    'ABD'nin İran'a saldırısının ardından Putin'in Trump'la görüşme planı yok'

    Altaylı tutuklandı

    İran, ABD'nin saldırısının ardından Tel Aviv ve Hayfa'yı hedef aldı - İran ilk defa "Hayberşıken" füzesini kullandı

    Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    UAEA Başkanı: Nükleer Silahlar Anlaşması çökebilir
    Genel

    Ukrayna: Sadece derin bir savunmada kalmayacağız
    Genel

    Akaryakıta gelen zamlara tepki
    Genel

    İran: ABD, BM Güvenlik Konseyinde açık ve kesin şekilde kınansın
    Genel

    Trump: Neden bir rejim değişikliği olmasın?
    Genel

    İran, ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcı önlemler alınmasına karar verdi
    Genel

    Asgarî ücretli araba alamıyor
    Genel

    'İran'a saldırı ABD tarihine kara bir leke olarak geçti'
    Genel

    ABD, Orta Doğu’daki personeline uyarı mesajı gönderdi
    Genel

    Dışişleri Bakanlığı: Suriye'de kiliseye saldırı huzur ve barışı bozmayı amaçlamaktadır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.