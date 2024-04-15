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15 NİSAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Rusya’daki terör saldırısının kodları

Dr. Aytekin COŞKUN
15 Nisan 2024, Pazartesi
23 Mart 2024 Cuma akşamı gerçekleşen terör saldırısı ile Rusya adeta yıkıldı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall’da konser salonuna düzenlenen bu saldırının yankıları sürüyor. Silahlı bir grup saldırganın cuma akşam saatlerinde Moskova’ya 20 km uzaklıkta bulunan konser salonuna girip insanların üzerine ateş açmaları sonrası çok sayıda ölü ve yaralı var. 

Bir müzik grubunun konserinin hemen öncesinde lobide başlayan saldırı, konsere gelenler tarafından gösterinin bir parçası olarak algılanması, bir çok kişinin olay tam fark edememesine sebep oldu. Bu saldırının oyunun bir parçasından ziyade terör saldırısı olduğunu anlamaları, insanları can havli ile konser salonunu boşaltmaya ve kaosa sürükler. Yaşanılan izdiham, can korkusu, yangın ve kurşunlar, karmaşayı ve kayıpları sayıca arttırır. Teröristler, konser salonunun kapılarına bir yandan kilit vurmaya ve aynı zamanda ateş açmaya devam ederler, fakat kapıları kapatmada başarısız olurlar. Bu da can kayıplarını azalmasına sebep olur. İnsanları öldürmeye çok soğuk kanlı ve acıma hislerinden yoksun bir şekilde devam ederler. Ardından konser salonuna yerleştirdikleri patlayıcıların devreye girmesi ile yangın başlar. Kapıları kilitleyip tüm salonu ateşe vererek gelenleri canlı canlı yakma planları vardır, ama başaramazlar. Büyük bir patlamanın sonrası, salonda yangın çıkar, salonunun yaklaşık üçte biri alevler içinde kalır. Bir kısmı çöken binada olmak üzere 143 kişi hayatını kaybeder.

Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin Tacikistan uyruklu ve 4 terörist ile sınırlı olması, kameralardan deşifre edilir. Bunun ile birlikte 11 kişi daha olayla ilgisi olduğu için gözaltına alınır. Soruşturma sırasında, ajanslara düşen haberde, bu kanlı terör saldırısını terör örgütü DEAŞ’ın Horasan Grubu üstlenir. İşin ilginç yönlerinden biri, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin, Türkiye ve İran’da daha önce buna benzer eylem yapan DEAŞ’ın aynı hücresinden olmasıdır. Peki bu saldırının kodlarına neler olabilir?

•Seçimden yeni çıkmış ve güvenoyu almış Putin, “kendi halkını koruyamıyor imajı” ile Rusya’da sarsılır. Ayrıca bundan sonra hiçbir Rus, topraklarında kendini güvende hissetmesin imajının verilmesi,

•Teröristlerin bu olayı planlama ve pazarlıkların Ruslar tarafından Whatsapp’a alternatif olarak kurulan Telegram üzerinden yapmaları enteresandır. Bu konuşmaları Rus istihbaratının ıskalaması, zafiyet olarak görülebilir,

•İnsanları katlederken, hiç tereddüt göstermeyen, insanları katletmekten zevk alan teröristlerin nasıl bu duruma getirildiği, nasıl bir psikolojik aşılama yapıldığı, insanları canlı hedef olarak karşılarında görüp onları katletmeyi nasıl yapabildikleri sorgulanmaya başlar,

•Bu saldırıyı yapan ve planlayanların, Tacikistan uyruklu, taşeron terörist kullanmaları, 

•İslami terör örgütü olarak adlandırılan DEAŞ’ın katliamı üstlenmesi ile İsrail’in “Hamas terör örgütüdür” bizde onları yok ediyoruz, tezini tekrar gündeme taşıması, 

•Hamas’ın Gazze’deki direncinin kırılamaması ile dünya kamuoyunda haber olmasının önüne geçilebilmesi, 

•Amerikan, İngiliz ve İsrail gizli servislerinin kurulmasında büyük etkilerinin olduğu DEAŞ’ın yeniden gündeme taşınması ve algı taktikleri,

•ABD’nin “biz Rus yetkilileri uyardık” şeklindeki dünyaya yaydığı haberlerde, Rusya’nın tedbir almada, zafiyet gösterdiği algısı. 

Tüm bunları alt alta koyduğumuzda, eskinin ‘Soğuk Savaş’ı sadece isim değiştirdi. Şimdilerde ‘Algı Savaşı’ revaçta.      

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