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18 EKİM 2024 CUMA - YIL: 55

1.1 milyar insan yoksul

18 Ekim 2024, Cuma 12:40
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI’NIN SON RAPORUNA GÖRE, DÜNYA GENELİNDE 110 ÜLKEDE YAŞAYAN 6.1 MİLYAR İNSANİN 1.1 MİLYARI YOKSULLUKLA MÜCADELE EDİYOR.

Dünya Bankası: Küresel yoksulluğu bitirmek asırlar sürebilir

Bİrleşmİş Milletler (BM), 17 Ekim’i Dünya Yoksullukla Mücadele Günü ilan etti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 2023 Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi’ne göre, 110 ülkede yaşayan 6.1 milyar insanın yaklaşık beşte biri, yani 1.1 milyarı yoksulluk sınırında yaşıyor. Bu veriler, küresel çaptaki eşitsizliklerin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

UNDP, yoksulluğun sadece gelir eksikliği değil, aynı zamanda sağlık, eğitim ve diğer temel hizmetlere erişimdeki kısıtlılıklar gibi çok boyutlu bir sorun olduğunu vurguladı. Türkiye’de ise milyonlarca vatandaş derin yoksulluk ve ekonomik krizin ortasında yaşam savaşı veriyor. Bir yandan milyonlarca kişi işsizlik problemiyle uğraşırken diğer yandan ise bankalara olan kredi kartı-bireysel kredi borçları ise trilyon liraları aşmış durumda. Yurttaşlar, 17 bin 2 liralık asgari ücretle zor günler geçirirken, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (TÜRK-İŞ) verilerine göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması olan açlık sınırı 19 bin 271 lira, yoksulluk sınırı ise 62 bin 772 lira olarak belirlenmiş durumda.

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