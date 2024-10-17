Dünya Bankası: Küresel yoksulluğu bitirmek asırlar sürebilir

DÜNYA BANKASI: “DÜNYANIN YARISI İÇİN YOKSULLUĞU BİTİRMEK BİR ASIRDAN FAZLA SÜREBİLİR” AÇIKLAMASINI YAPTI.

Dünya Bankası, küresel yoksulluğun azaltılmasında kaydedilen ilerlemenin neredeyse durma nokta-sına geldiğini, dünyanın neredeyse yarısı için yoksulluğu sona erdirmenin bir asırdan fazla sürebileceğini bildirdi. Banka, Yoksulluk, Refah ve Gezegen Raporu’nu “Çoklu Krizden Çıkış Yolları” başlığıyla yayımladı. Raporda, küresel yoksul-luğun azaltılmasında kaydedilen ilerlemenin neredeyse durma nok-tasına geldiği, 2020-2030 yıllarının kayıp bir on yıl olacağı aktarıldı.

692 milyon kişi aşırı yoksul

Bugün dünyanın yüzde 8,5’inin (692 milyon kişi) aşırı yoksulluk içinde yaşadığı ve kişi başına günlük gelirinin 2,15 dolardan az olduğu belirtilen raporda, dünya nüfusunun yüzde 44’ünün ise günde 6,85 dolardan daha düşük bir gelirle yaşadığı ve bunun orta üst gelirli ülkeler için yoksulluk sınırı olduğu kaydedildi. Raporda, söz konusu standardın altında bir gelirle yaşayan insanların sayısının, nüfus artışı nedeniyle 1990’lardan bu yana neredeyse hiç değişmediği belirtildi. Raporda, mevcut ilerleme hızıyla, aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmanın onlarca yıl, insanların gelirinin günlük 6,85 doların üstüne çıkarılmasının ise bir asırdan fazla süreceğine işaret edildi. Raporda, yoksulluğun, tarihsel olarak düşük ekonomik büyüme ve kırılganlığa sahip ülkelerde yoğunlaşmaya devam ettiği ve bunların çoğunun Sahra Altı Afrika’da bulunduğu kaydedildi.