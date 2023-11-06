1 milyon 600 bin Filistinli yerinden oldu

Gazze’deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in Gazze kenti sakinlerini yerinden etmek için barınma merkezlerini ve hastaneleri hedef aldığını açıkladı.

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle 1 milyon 600 binden fazla Filistinli yerinden edildi. Gazze’deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in Gazze kenti sakinlerini yerinden etmek için barınma merkezlerini ve hastaneleri hedef aldığını belirtti. Bezm, “İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sonucu 1 milyon 600 binden fazla Filistinli yerinden edildi.” dedi. “İşgalcilerin son iki gün içinde uluslararası yasaklı beyaz fosfor bombalarının kullanımını yoğunlaştırdığını” kaydeden Bezm, “vicdanlı insanlara” Gazze’deki savaşı durdurması için İsrail’e baskı yapmaları çağrısında bulundu. AA

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