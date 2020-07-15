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21 TEMMUZ 2020 SALI - YIL: 51

100 bin modern köle

15 Temmuz 2020, Çarşamba 23:57
İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, ülkede en az 100 bin modern köle bulunuyor. Kölelik karşıtı çalışma yürüten kuruluşlar kurbanların yüzde 90’ının tesbit edilmediğini söylüyor.

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, ülkede en az 100 bin modern köle bulunuyor. Bu rakam, resmî tahminlerin 10 katı. Kölelik karşıtı çalışma yürüten kuruluşlar, kurbanların yüzde 90’ının tespit edilmemiş olduğunu söylüyor. BBC Türkçe’deki habere göre, kölelik karşıtı yardım kuruluşu Justice and Care ile The Centre for Social Justice adlı düşünce kuruluşu, gerçek rakamın çok daha yüksek olduğunu belirtti. Justice and Care, siyasî liderliğin son yıllarda modern kölelikle mücadele konusuna yeterince eğilmediğini ve 2015’te çıkarılan kölelik karşıtı yasanın sahte güvenlik hissine yol açmış olabileceğini ifade etti. Yardım kuruluşunun başkanı Christian Guy, “Kurbanların yüzde 90’ı belirlenmemiş olabilir ve binlerce insan kaçakçısı ortalıkta cirit atıyor” dedi.

 köleler farklı ülkelerden

Geçen yıl İngiltere’de 10.627 kişinin modern kölelik kurbanı olduğu tesbit edilmişti. Bu rakam 2018’e göre yüzde 52 artış ifade ediyor. Bunların çoğunun Arnavutluk, Nijerya ve Vietnam gibi ülkelerden geldiği ve zorla çalıştırıldığı belirlendi. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, raporun bakanlık tarafından yakından inceleneceğini kaydetti. Patel, “Modern Kölelik Yasası bu çirkin suçla mücadelede önemli olmakla beraber, Birleşik Krallığı bu kötülükten kurtarma mücadelesine yeni başlıyoruz” dedi. 2018’de hükümetin yaptığı bir araştırmada İngiltere’de 10.000 ila 13.000 kölenin yaşadığı ve bunun ülkeye 4,3 milyar sterline (5,6 milyar dolar) mal olduğu ifade edilmişti. Ancak bu rakamların gözden geçirilmesi gerektiği belirtiliyor. Yeni araştırmada modern kölelerle ilgili dile getirilen 100 bin rakamı, İngiltere’deki West Midlands bölgesindeki polis istatistiklerine dayandırılıyor.

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