1097 yıldır Müslümanlar

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin Bolgar şehrinde, Tatarların devlet olarak İslâmiyeti kabulünün 1097. yıl dönümü “Kutsal Bolgar Toplantısı” ile kutlandı.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Bolgar şehrindeki faaliyete, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Tataristan Parlamento Başkanı Ferit Muhametşin, Rusya Cumhurbaşkanlığı yetkilileri, Türkiye’nin Kazan Başkonsolosu Ahmet Sadık Doğan, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan başkanlığındaki Türkiye heyeti, Rusya Müslümanları Bölge Dinî Yönetimi Başkanı Müftü Talgat Tacetdin, Tataristan Müftüsü Kamil Semigullin, Rusya’nın 70 bölgesinden gelen 1137 imam ve on binlerce vatandaş katıldı. Minnihanov, “Hatıra Bilgisi” binası yanında yapılan toplantının açılışında, Tataristan ve Rusya Müslümanlarına birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Son 10 yılda Bolgar’da büyük restorasyon çalışmaları yapıldığını belirten Minnihanov, şehrin bütün imkânlarından Rusya Müslümanlarının da yararlanması gerektiğini ve gelecekte burada Müslüman çocuklar için kamplar düzenlemek istediklerini söyledi. Daha sonra “Küçük Minare”de duâ eden Müslümanlar, tarihî Cemiğ Camii kalıntıları üzerinde öğle namazı kıldı.

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