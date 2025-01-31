110 Filistinli esir daha hürriyetine kavuştu - ''Filistinlilerin topraklarında kalacağının mesajıdır''

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda serbest bırakılan Filistinliler, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Hastanesi’ne ve Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Beytunya beldesine ulaştı.

Filistin Mahkumlar Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 30'u çocuk, 32'si müebbet hapis ve 48'i ağır hapis cezasına çarptırılmış 110 Filistinli esir serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan 110 Filistinli esirden 66'sı Ramallah'a, 15'i Doğu Kudüs'e ve 29'u Gazze'ye ulaştı.

Filistinli 66 esir Ramallah'ta sevdiklerine kavuştu

Filistinli 66 esiri taşıyan Kızılhaç konvoyu, Batı Şeria'daki Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrıldıktan sonra Beytunya beldesinden ilerleyerek Ramallah'taki Tervihi Meydanı'na ulaştı.



Burada binlerce Filistinlinin büyük bir coşkuyla havai fişekler ve tekbirler eşliğinde karşıladığı konvoy, kalabalık sebebiyle meydana ulaşmakta zorluk yaşadı.

Otobüslerden inen Filistinli esirler, soydaşlarının omuzlarında taşındı. Ramallah'ta belediyeye ait bir tesiste sağlık kontrolleri yapılan Filistinli esirlerin büyük çoğunluğunun zayıfladığı ve bazılarının da yürümekte zorlandığı dikkati çekti.

Sağlık kontrollerinin ardından omuzlarda tekbirle binadan dışarıya çıkan esirler, buradan aileleriyle birlikte ayrılmaya başladı.

Filistinli 29 esir Gazze'ye ulaştı

Serbest bırakılan Filistinli esirlerden 29'u Gazze Şeridi'ne ulaştı.

Gazze Şeridi'ne ulaşan Filistinli esirler Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Gazze Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Esir takasının ilk 2 turunda 290 Filistinli ve 7 İsrailli esir serbest kalmıştı

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk 2 turunda toplam 290 Filistinli esir özgürlüğüne kavuşurken Gazze'deki 7 İsrailli esir serbest bırakılmıştı.

Hamas: İsrailli esirlerin teslim edildiği sahneler Filistinlilerin topraklarında kalacağının mesajıdır

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus ve Cibaliya Mülteci Kampı’nda esirlerin teslimi sırasında Filistinlilerin İsrail'in bölgede bıraktığı enkazın ortasında geniş katılımla toplandığı kaydedildi.

Hamas'ın açıklamasında, "İsrailli esirlerin teslim edildiği sahnelerin Filistinlilerin topraklarında kalacağının mesajı" olduğuna işaret edilirken, "Filistin halkının topraklarında kalmaya, özgürlüğünü geri kazanma ve kendi kaderini tayin etme hedefini gerçekleştirmeye kararlı olduğu" kaydedildi.

Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları ile Filistin direnişinin "dünyayı hayran bırakan esir teslim operasyonlarıyla Filistin topraklarını kontrol etme konusundaki yüksek yetkinliğini bir kez daha kanıtladığına" işaret edilen açıklamada, “Direniş, düşmanın vahşi ordusunu Gazze’nin kumlarında aşağılayarak büyük bir darbe indirdi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Hamas'ın, devam eden esir takası sürecinde İsrail’i "kırmızı çizgilerini" aşmaya zorladığı belirtilerek, müebbet hapis cezasına çarptırılmış Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının, bunun en açık göstergesi olduğu vurgulandı.

İsrailli 3 esir Kızılhaça teslim edildi

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda, Gazze'deki 3 İsrailli esir Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Uluslararası Kızılhaç ekipleri, ilk esirin teslimine ilişkin belgeleri imzaladı.

Gazze'deki İsrailli kadın asker esirlerden Agam Berger, Cibaliya'da Uluslararası Kızılhaç ekibine teslim edildi.

İsrailli esir Berger, Kızılhaç ekiplerine asker üniformasıyla teslim edilirken öncesinde platforma çıkarak Gazze sakinlerini selamladı daha sonra Kızılhaç aracına binerek bölgeden ayrıldı.

İsrailli kadın asker esir Berger, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya kentinde Kızılhaç ekiplerine asker üniformasıyla teslim edildi ve İsrail'e ulaştı.

Esir takasının üçüncü turunda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli kadın asker esirlerden Agam Berger ile ikinci tur sonrası krize neden olan Arbel Yehud ve 80 yaşındaki sivil esir Gadi Moses ile 5 Tayland vatandaşı esir de serbest bırakıldı.

Yehud ve Moses ile 5 Tayland vatandaşından oluşan 7 esir ise Han Yunus kentinde Hamas'ın Gazze'deki öldürülen lideri Yahya Sinvar'ın evinin bulunduğu bölgede yoğun kalabalık eşliğinde Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

İsrail ordusu, 2'si İsrailli, 5'i yabancı 7 esirin Gazze'de Kızılhaç tarafından teslim alınarak yola çıktığını açıkladı.

Serbest bırakılan 3 İsrailli esire karşılık, 110 Filistinli esir serbest bırakılacak. Söz konusu 110 Filistinli esirin 30'unu çocuk, 32'sini müebbet hapis ve 48'ini de ağır hapis cezasına çarptırılan isimler oluşturuyor.

İsrail, Kudüs'te serbest bırakılması beklenen Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi

İsrail polisi, Hamas'la esir takasının üçüncü turunda serbest bırakılması beklenen Filistinlilerin yakınlarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evlerine baskın düzenledi.

Filistinliler, takas anlaşmasının üçüncü turu kapsamında yakınlarının serbest bırakılmasını beklerken İsrail güçleri, akşam saatlerinden bu yana bazı ailelerin Doğu Kudüs'teki evlerine baskın gerçekleştirdi ve yakınlarını "herhangi kutlama yapılmaması hatta evlerde toplanılmaması" konusunda uyardı.

İsrail polisi, ayrıca serbest bırakılması beklenen bazı Filistinlilerin ailelerini de Kudüs'teki Meskubiyye Polis Merkezi'ne çağırdı.

Kutlama için gelenleri kabul edemeyeceğimiz için özür dileriz"

Merkeze çağrılan Filistinliler, İsrail güçlerinin, "yakın aile dışından ziyaretçi veya kutlamak için gelen misafir kabul etmenin yasak olduğunu bildirdiğini ve eve baskın düzenlemekle tehdit ettiğini" aktardı.

Güvenlik gerekçesiyle ismini vermek istemeyen Filistinli aile, kutlama için gelenleri kabul edemeyeceklerinden dolayı özür diledi.

Takasın üçüncü turuna ilişkin yayımlanan listeye göre, Kudüs'ün farklı mahallelerinden 19 Filistinlinin serbest bırakılması bekleniyor.

Filistinli esirlerin özgürlüğünü kutlayanlar aleyhindeki gözaltılar

İsrail polisi, esir takasının bir önceki turu sırasında da Filistinlilerin serbest bırakılmasından önce Kudüs'teki evlerine baskın düzenlemiş ve yakınlarını herhangi bir sevinç gösterisi düzenlememeleri konusunda uyarmıştı.

İsrail polisi ayrıca Filistinli gazetecilerin serbest bırakılanların evlerine ulaşmasını engellemiş; bazılarını soruşturma için çağırmıştı.

İsrail polisi ayrıca geçen hafta esir takası kutlamalarını engellemek için Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab Mahallesi'ne 29 Ocak'ta düzenlediği baskında 12 Filistinliyi gözaltına almıştı.

İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını erteledi

İsrail, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde "esirlerin serbest bırakılması sırasında yaşananlar" nedeniyle Filistinlilerin serbest bırakılmasını askıya almıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, esir takasının üçüncü turu kapsamında Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını erteleme talimatı verdiği belirtilmişti.

Açıklamada, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nden "güvenli şekilde çıkışları garanti altına alınana kadar" Filistinli esirlerin serbest bırakılmayacağı ve bu talebin arabuluculara iletildiği aktarılmıştı.

İsrail Ordu Radyosunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde de esir takasının üçüncü turu kapsamında Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının "ikinci bir emre kadar" askıya alındığı ve Filistinli esirleri taşıyan otobüslerin Ofer Cezaevi'ne döndüğü kaydedilmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu tepki göstermişti

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda, Gazze'deki 3 İsrailli esir ile 5 Tayland vatandaşı esir, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilmişti.

Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde esirlerin serbest bırakılması sırasında büyük bir coşku ve izdiham yaşanmış, esirler teslim edilmeleri sırasında kalabalıkta yürümekte zorlanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, görüntüleri "büyük bir ciddiyetle" izlediğini belirterek tepki göstermiş, arabuluculardan "bu tür sahnelerin tekrarlanmaması" talebinde bulunduğunu dile getirmişti.

İsrailli esirlerin ailelerine göre Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Gazze'deki ateşkesin süreceği teminatını verdi

İsrailli esirlerin aileleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi'nde varılan ateşkesin devam edeceği yönünde "teminat verdiğini" belirtti.

Resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gelen Witkoff, Tel Aviv'de esir aileleriyle görüştü.

Görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Witkoff, ateşkesin devam etmesi konusunda umutlu olduğunu dile getirerek Trump'ın İsrailli esir ailelerine yardım için "elinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduğunu" söyledi.

İsrailli esirlerin aileleri de Witkoff ile gerçekleştirdikleri görüşme sonrası yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Witkoff'un ailelere, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin devam edeceği "teminatını verdiği" aktarıldı.

Witkoff, Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkesi görüşmek için dün İsrail'e gelmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu dahil bazı İsrailli yetkililerle görüşmüştü.

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'den 2 bin 500 çocuğun acilen tahliye edilmesi gerektiğini bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de görev yapan 4 ABD'li doktorla görüşmesinin ardından X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Gazze'de görev yapan doktorlarla görüşmesinden çok etkilendiğini belirten Guterres, doktorların fedakarlığının dikkati çekici olduğunu dile getirdi.

Guterres, "Gazze'den 2 bin 500 çocuğun acilen tahliye edilmesi ve daha sonra ailelerine ve toplumlarına dönüşlerinin güvence altına alınması gerekiyor." ifadesini kullandı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.