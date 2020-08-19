12 ülkede ‘Kardeş Eli’ sevinci

Kardeş Eli Derneği Kurban Bayramı’nda hayırseverlerin bağışlarını 12 ülkede 93 bölgeye ulaştırdı.

‘Niyetiniz Kurban İyiliğiniz Bereket Olsun’ sloganıyla başlattıkları organizasyonda önceliği mülteci kampları, savaş, doğal afet ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, yetimhaneler ve okullara verdi. Kardeş Eli Derneği 2020 Kurban Bağış Organizasyonu için şu ifadelerde bulundu: “Vekaleten aldığımız kurban bağışlarını bu yıl başta Ülkemiz olmak üzere Çad, Mali, Uganda, Lübnan, Uganda, Bangladeş, Sri Lanka, Arakan, Yemen, Gazze, Suriye olmak üzere 37.663 kurban bağışını ulaştırarak 1.684.000.00 kişiye bayram sevincini yaşattık. Ulaştığımız her insan bayramı götürdüğümüz bir ev, bir aile oldu. Dünyanın öbür ucunda görmediğimiz kardeşlerimizle bayram mutluluğunu yaşadık’’ dedi.

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