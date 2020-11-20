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21 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

130 milyon insan aşırı yoksulluk pençesinde

20 Kasım 2020, Cuma 17:00
BM, koronavirüs dolayısıyla 130 milyon insanın daha aşırı yoksulluk tehdidiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler, koronavirüs salgınının dünyada en fazla yoksulları vurduğu ve yoksulluğu daha da tırmandırdığı uyarısı yaptı. BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı Örgütü (UNCTAD) tarafından Perşembe günü Cenevre’de açıklanan raporda, koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkileri sebebiyle dünyada 130 milyon insanın aşırı yoksulluk tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. DW’deki habere göre Dünya Bankası tanımlamasına göre günlük geliri 1 dolar 90 centin (yaklaşık 14 TL) altında bulunanlar aşırı yoksul olarak kabul ediliyor.

1998’den beri ilk kez tırmanışta

Yoksul ülkelerde işsizliğe karşı bir güvencesi bulunmayan pek çok insan için işini kaybetmenin ekonomik çöküş anlamına geldiğine işaret edilen raporda, 1998 yılındaki Asya krizinden bu yana dünyada yoksulluğun ilk kez yeniden tırmanışa geçtiği kaydedildi. UNCTAD tahminlerine göre dünyanın en yoksul 50 ülkesinde çalışanların yüzde 85’lik bölümünün hiçbir sosyal güvencesi bulunmuyor. Koronavirüs salgınının dünyadaki yoksulları ve zenginleri farklı etkilemesini küresel ekonomideki eşitsizliklere bağlayan UNCTAD, küresel üretim ağlarının daha çevreci ve daha sürdürülebilir üretime yönelmesi gerektiğini, dünyanın en yoksullarını da gözeten yeni bir ticaret politikasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

 

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