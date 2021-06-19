14 yılda iki kat arttı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Dünya’nın Güneş’ten gelen enerjiyi tutma miktarının “benzeri görülmemiş şekilde” artarak 2005-2019 yılları arasında ikiye katlandığını belirtti.

Söz konusu iki kuruluşun hazırladığı ortak raporda, uydu verileri kullanılarak Dünya’nın Güneş’ten gelen enerjinin ne kadarını ısı formunda tuttuğu ve ne kadarını uzaya geri saldığı ölçülüp arasındaki fark ortaya konuldu. 2005 ile 2019 arasında, “enerji dengesizliği” olarak bilinen ısı tutumunun neredeyse iki katına çıktığı vurgulanan raporda, bu durumun okyanus, hava ve karaların hızlıca ısınmasına sebep olduğuna dikkat çekildi. Raporda, Dünya’nın Güneş’ten metrekare başına yaklaşık 240 vat enerji aldığı, 2005 ölçümlerinde bunun yaklaşık 239,5’ini uzaya geri yaydığı görülürken, merekare başına yarım vatlık “enerji dengesizliği”nin 2019’da yaklaşık 1 vata çıktığının tesbit edildiği kaydedildi. Söz konusu enerji dengesizliğine, atmosferde artan metan ve karbondioksit gibi sera gazlarının yanı sıra bulut örtüsü ile denizlerdeki buz tabakasının azalmasının ve güneş ısısını tutan su buharlaşmasındaki artışın sebep olduğuna işaret edildi. AA

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