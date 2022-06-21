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22 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

17 bin göçmen Yunanistan deniz sınırından geri itildi

21 Haziran 2022, Salı 23:47
Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales, Yunanistan’a deniz yoluyla ulaşmaya çalışan en az 17 bin göçmenin geri itilerek Türkiye’ye yollandığını bildirdi.

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Brüksel merkezli Avrupa Sığınmacılar ve Sürgünler Konseyinin (ECRE) sitesinde yayımlanan “Geri İtme Uygulamaları” raporunda, Morales, mülteci ve göçmenleri geri itmenin, Avrupa ülkelerinde fiili devlet politikası haline geldiğini ve uluslararası kuruluşların uyarılarına rağmen bu uygulamanın devam ettiğini belirtti. Morales, bu tür uygulamaların üzerini örtmeye yönelik teşebbüsler karşısında uluslararası camiayı uyardı.  BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin son verilerine göre 2020-2021 döneminde yaklaşık 540 geri itme vakasının yaşandığı, en az 17 bin göçmenin zor kullanılarak Türkiye kara sularına itildiği bilgisi paylaşıldı.

 

AA

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