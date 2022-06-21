17 bin göçmen Yunanistan deniz sınırından geri itildi

Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales, Yunanistan’a deniz yoluyla ulaşmaya çalışan en az 17 bin göçmenin geri itilerek Türkiye’ye yollandığını bildirdi.

AP’den Yunanistan’ı kınama çağrısı

Yunanistan 2 yılda 42 bin göçmeni geri itti: "Buz dağının görünen yüzü" Brüksel merkezli Avrupa Sığınmacılar ve Sürgünler Konseyinin (ECRE) sitesinde yayımlanan “Geri İtme Uygulamaları” raporunda, Morales, mülteci ve göçmenleri geri itmenin, Avrupa ülkelerinde fiili devlet politikası haline geldiğini ve uluslararası kuruluşların uyarılarına rağmen bu uygulamanın devam ettiğini belirtti. Morales, bu tür uygulamaların üzerini örtmeye yönelik teşebbüsler karşısında uluslararası camiayı uyardı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin son verilerine göre 2020-2021 döneminde yaklaşık 540 geri itme vakasının yaşandığı, en az 17 bin göçmenin zor kullanılarak Türkiye kara sularına itildiği bilgisi paylaşıldı. AA

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